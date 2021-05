Transportistas tendrán créditos accesibles, seguridad y mejores caminos: Octavio Pedroza

En la reunión con transportistas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), el candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza Gaitán, recibió el apoyo de este sector y aseguró que no sólo reparará los caminos para que puedan circular sin problemas, sino que se les otorgará créditos para que puedan mejorar sus unidades y seguir creciendo sus negocios; así como regresar la seguridad que es un clamor recurrente de todos los sectores.

En el estado se requiere generar un clima de seguridad, porque si no hay paz no hay desarrollo y si no hay desarrollo no hay empleo, pero para lograrlo el 6 de junio las y los potosinos deben construir una barrera infranqueable para evitar que entren a San Luis los malos gobiernos.