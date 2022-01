A tres años de Gobierno, bajan delitos en Jalisco

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, a tres años de gobierno Jalisco redujo su incidencia delictiva en casi el 50% en los últimos 3 años, se redujo 9% el homicidio doloso de 2021 con respecto a 2020, bajó la percepción de inseguridad y se posicionó por debajo de la media nacional, en homicidios y en delitos cometidos por cada 100 mil habitantes.

Al inicio del cuarto año de administración estatal, el gobernador Enrique Alfaro reiteró el compromiso que desde el inicio de su gobierno adquirió para atender la agenda de seguridad como uno de los temas prioritarios para Jalisco.

“Nos propusimos asumir el tema de la Seguridad cómo el principal tema de la agenda pública, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo nos hemos empeñado en dar resultados, hemos coordinado el trabajo de miles de mujeres de y hombres que se juegan la vida todos los días para cuidar a las y los jaliscienses; me da mucho gusto que después de la reunión de la mesa estatal de seguridad podamos el día de hoy presentar el corte del último año en materia de seguridad, poder presentar el balance y los resultados para explicarle a los ciudadanos cómo vamos que se ha logrado y qué falta por hacer”.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, en los últimos 4 años, Jalisco redujo su incidencia delictiva patrimonial en un 49 por ciento, lo que representa prácticamente una disminución de la mitad en los delitos de seguimiento especial cometidos en el estado, pasando de 65 mil 587 robos en 2018, a 33 mil 473 robos denunciados en 2021.

Si el comparativo se centra en el año inmediato anterior, esta disminución fue del 14.8 por ciento, al pasar de 39 mil 277 robos cometidos en 2020, a 33 mil 473 en 2021.

Esta misma tendencia se manifiesta en el área Metropolitana de Guadalajara, donde la reducción de la incidencia en los delitos de seguimiento especial fue de 50.4 por ciento en comparación al 2018, y de 15.8 por ciento con relación al 2020.

Desglosado por delito, el mandatario detalló cómo los indicadores de los 8 robos considerados de seguimiento especial, mostraron una reducción considerable.

“El robo a personas respecto al 2018 bajamos 43 por ciento y respecto al 2020 la reducción fue del 14.6 por ciento; en el caso de robo negocio 55 por ciento menos que en el 2018, 25 por ciento menos que en el 2020; en el robo a casa habitación, la reducción es del 55.9 por ciento con respecto a 2018, y respecto a 2020, fue del 24 por ciento; robo de vehículo particular, la disminución respecto al 2018 del 49 por ciento, y este es el único delito en el que hubo un ligero incremento 1.9 por ciento de 2020 a 2021; en roba bancos estamos 25 por ciento abajo del 2018, 7.7 abajo del 2020; en el robo de vehículo de carga pesada 45 por ciento abajo respecto al 2018, 11.6 por ciento abajo respecto al 2020; robo a cuenta habiente 62 por ciento menos en el 2018, 17 por ciento menos en el 2021 respecto a 2020; robo de motocicleta 27.7 por ciento abajo del 2018, 2.6 por ciento menos respecto al 2020”.

Jalisco también se ubico por debajo de la media nacional en víctimas de homicidio doloso

En materia de delitos cometidos contra la integridad de las personas, también hay disminución en la incidencia, el Gobernador reconoció que, aunque no sean las cifras que se quisieran, existen resultados que posicionan a Jalisco en un mejor sitio a nivel nacional.

“Así como trabajamos en atender los temas y los delitos relacionados con la seguridad pública, también entendemos el desafío que significa atender la violencia en nuestro estado, por eso, queremos decirle a todos los jaliscienses que el trabajo que se ha hecho ha dado resultados, no son los que nosotros quisiéramos, nos gustaría ir mucho más rápido para poder atender el desafío que significa el tema de homicidios dolosos, la enorme mayoría de estos homicidios vinculados a los temas de la droga y la delincuencia organizada pero, con el trabajo que se ha hecho coordinado con las autoridades federales hoy podemos decir que Jalisco está ya por debajo de la media nacional con una tasa de 20 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; aquí está Jalisco respecto al resto del país, en números absolutos podemos decir que que aunque no sean los niveles de reducción que quisiéramos hemos bajado en el año 2021 1.2 por ciento con respecto 2018, y 9.3 por ciento respecto al 2020, es decir, en homicidios dolosos tenemos una tendencia también a la baja y es el tema en el que nos vamos a concentrar con las autoridades federales para poder reforzar la estrategia durante este año”.

Pese a estos resultados positivos, es de reconocer la violencia como un reto a abatir, por lo que Alfaro Ramírez adelantó que, en conjunto con las autoridades de los tres niveles de gobierno, se trabajará en una estrategia conjunta durante este año.

“En materia de violencia, tenemos tres desafíos en los que nos vamos a concentrar en este año, que son delitos que tuvieron un incremento en el año 2021, el tema de feminicidio que creció 1.2 por ciento, el tema de violación 40.4 por ciento y el de violencia familiar 6.1 por ciento, son delitos que hablan también de un problema social que se tiene que abordar con una visión integral, que tienen que tener todo un trabajo de prevención para atender las causas del problema más que los efectos y vamos a centrarnos en esta tarea, el día de mañana se estará aprobando la estrategia en la mesa de seguridad que presentaremos para poder hacer frente a este enorme reto en este año 2022”.

El esfuerzo realizado se refleja también en la percepción de los ciudadanos, ya que en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE, el INEGI reporta que la seguridad como principal preocupación bajó del 73.3 por ciento en el 2020, al 58.5 por ciento en el 2021, cifra por debajo de la media nacional; así mismo la percepción de inseguridad mejoró 7.1 puntos.

En la versión más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, también del INEGI, la percepción de inseguridad se redujo a nivel estatal en 9 puntos en cada uno de los municipios evaluados; mientras que en la ENCRIGE, Jalisco se colocó como la séptima entidad con mayor cantidad de empresas que percibieron como segura su operación en 2020.

Finalmente, Alfaro Ramírez reiteró que se mantendrá el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para mantener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva.

“Por eso creemos que los resultados que estamos presentando, no sólo reflejan una estadística y lo más importante de decir, no son cifras del estado, son las cifras que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no son las cifras del Gobernador, son las cifras con las que se toman decisiones a nivel nacional y son cifras que nos dicen que Jalisco va por el camino correcto; sé que hay a quienes no les gusta dar buenas noticias pero, nosotros queremos decirle a los jaliscienses que, aunque entendemos que falta mucho por hacer y todavía se cometen demasiados delitos, en nuestro estado tenemos un enorme compromiso para no aflojar el ritmo de trabajo; a todo nuestro equipo mi agradecimiento, a todos los que son parte del esfuerzo mi reconocimiento por dar los resultados que los jaliscienses esperan de nosotros, el compromiso de seguir trabajando se mantiene y vamos a dar cuentas como siempre hemos hecho, hablando de frente, sin intermediarios, siempre de cara al pueblo de Jalisco”.