'Acapulco quedó destruido': Turista cuenta el terror que vivió durante el huracán 'Otis'

Luego de que el huracán "Otis" impactó en Guerrero, la zona más afectada fue Acapulco, donde una turista contó el terror que vivió por la ferocidad del ciclón que dejó hoteles destruidos, inundaciones y una estela de devastación en el puerto.

Mediante un video difundido en redes, Luisa Peña, una turista hospedada en el Hotel Princess narró que el pánico se apoderó de ella cuando los vientos del huracán arrasaron con su habitación, en la que el techo se vino abajo; las ventanas quedaron rotas y todo quedó en completa oscuridad pues se interrumpió la energía eléctrica.

'Todo quedó destruido'

Ante el miedo que sintió por los vientos del huracán que superaron los 250 kilómetros por hora, explicó que se escondió en un armario del cuarto y tuvieron que ir a rescatarla.

Hotel Princess luego del paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero



*Video: redes sociales pic.twitter.com/iDlnFN2oBq — Azucena Uresti (@azucenau) October 25, 2023

Imágenes del interior del Hotel Princess en Acapulco esta mañana, después de que #Otis tocara tierra esta madrugada como #huracán categoría 5.



Actualmente se mantiene en categoría 4.



Video 📹 Tania Partidapic.twitter.com/Am5hVj1ENZ — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 25, 2023

te interesa En FOTOS así quedó Acapulco por el paso del huracán 'Otis'

"Son las 3:15 de la mañana, estoy en Acapulco, en el Hotel Princess, acaba de pasar lo más cañón, literal estuve en el ojo del huracán, les puedo decir que me acaban de rescatar. En algún momento, cerca de las 11 de la noche se fue la luz y los vientos sí estuvieron a todo lo que dan, como a unos 260 o más y me escondí en el closet y literal me puse a rezar, a meditar, a intentar calmarme" contó Luisa.

Aseguró que era tal la fuerza del viento que sólo pedía una oportunidad más para seguir viviendo; "yo sé que no soy la única, hay mucha gente más ahí afuera, que soy afortunada, que estoy viva, que estoy bien y no me pasó nada. Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales, pero les puedo decir que está destruido", explicó.

Imágenes del interior del Hotel Princess en Acapulco esta mañana, después de que #Otis tocara tierra esta madrugada como #huracán categoría 5.



Actualmente se mantiene en categoría 4.



Video 📹 Tania Partidapic.twitter.com/Am5hVj1ENZ — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 25, 2023

"Otis superó a huracán Patricia", asegura Laura Velázquez

Al respecto, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró "en este momento el huracán "Otis" se convirtió en uno de los huracanes más fuertes que hayan tocado las costas de México, superando por mucho al huracán Patricia", que en 2015 fue considerado el más potente que ha pasado por el país.

Entrevistada en Foro TV, informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya se encarga de liberar los caminos que quedaron obstruidos con deslaves para que la ayuda humanitaria pueda llegar a Acapulco y las demás zonas afectadas.

#Entrevista | “Vamos en camino para allá (Acapulco); vamos por vía carretera. SCT nos está abriendo camino (en la Autopista del Sol), para que llegue la ayuda humanitaria (…). No tenemos comunicación con Acapulco”, señala Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección… pic.twitter.com/NiXDRt0pgg — Foro_TV (@Foro_TV) October 25, 2023

Síguenos en Google News

DAN