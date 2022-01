Unidad de Policía Cibernética protege a la población con tecnología de punta

Aunado a los operativos realizados por la Policía Quintana Roo en todo el estado, la Unidad de Policía Cibernética redobló sus ciberpatrullajes durante diciembre, ya que en esta temporada aumentan los ciberdelitos.

De hecho, desde el inicio de la administración, el gobernador Carlos Joaquín, trabaja en la capacitación y dotación de tecnología para la seguridad de la gente, cuyos resultados se reflejan en esta Unidad de Policía Cibernética.

Actualmente, los crímenes de este tipo han imperado en los portales que pretenden simular ser agencias de viajes, según dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. Por ello, a través de sus redes sociales. la Policía Cibernética notifica a la ciudadanía sobre cómo evitar ser víctimas de estos sitios web fraudulentos, consejos que a continuación te compartimos.

Cuidado con lo que posteas

Ten cuidado con el phishing

Evita publicar en las redes sociales planes de salidas, en especial si la ausencia será por varios días y siempre configura tu privacidad para que usuarios no deseados, no vean lo que compartes.Este fraude llega a través del correo electrónico y se utiliza para obtener información valiosa como contraseñas, cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Llega a través de aparentes correos de personas o instituciones; el más conocido es el que anuncia que has ganado un premio.