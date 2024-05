Valle de Bravo: peligra la captación pluvial

Los incendios forestales en Valle de Bravo, Estado de México, podrían afectar la recolección de agua pluvial y de mantos acuíferos para el Sistema Cutzamala, afirmó la investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, Gabriela Jiménez Casas.

La experta destacó la importancia de esta zona boscosa para la generación de oxígeno, la captación de agua y hasta para las mariposas monarcas.

“Es un ecosistema diverso, pero a la vez muy estable, porque tiene una vegetación de árboles que son grandes; es decir, son ejemplares que aparte de tener muchos años también son muy importantes por muchas razones: la primera, por la cantidad de oxígeno que nos da; la segunda, es que en época de invierno llegan ahí mariposas monarcas; la tercera, porque es una zona de árboles, la cantidad de agua que capta es mucha y como es un embalse que está muy cerca del Cutzamala es un buen afluente de éste”, explicó Jiménez Casas a La Razón.

La investigadora dijo que los bosques de esta demarcación del Estado de México albergan una gran cantidad de fauna y flora. Los árboles dominantes son los oyameles, pinos y encinos.

La especialista mencionó que al ser árboles grades tienen raíces largas y que esto ayuda a que el agua pueda llegar a los mantos acuíferos de manera más rápida.

“Tarde o temprano esta agua llegaría a los mantos acuíferos, pero gracias a las plantas de sus raíces llegamos rápido, entonces a la falta de éstas, la acumulación de esta agua se va a tardar más”, declaró Jiménez Casas.

Brigadistas trabajaban, ayer, en los incendios para controlar el fuego. Foto: Especial

De acuerdo con las autoridades locales, el fuego inició en El Cerrillo, en las inmediaciones de la Marina Izar, y avanzó de manera rápida, la tarde del domingo.

Por la mañana, la Protectora de Bosques (Probosques) del Estado de México informó que en Valle de Bravo se encontraban trabajando para mitigar cuatro incendios en los parajes de Velo de Novia, Cualtenco, El Cerrillo y La Carreta.

Más tarde informaron que fueron sofocados los incendios de los parajes de Velo de Novia, Cualtenco y El Cerrillo.

En estas acciones participan brigadas de Probosque, de la Comisión Nacional Forestal, brigadistas comunitarios, bomberos de Villa de Colorines; así como elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Estatal.

En cuanto a las labores para mitigar el fuego en estas regiones, Jiménez Casas mencionó que las características geográficas de la zona es uno de los principales problemas para los brigadistas.

“Una de las características muy importantes de la zona del Valle de Bravo es que es una zona como un nudo de montaña. Lo cual lo hace muy inaccesible, es uno de los principales problemas que deben estar enfrentando (los brigadistas), porque la orografía es muy complicada”, destacó la maestra.

La universitaria dijo que es justo por su “accidentada orografía” que se podía encontrar una mayor variedad de especies, ya que estos bosques cuentan con microclimas.

Ayer,el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se atendía el incendio en dicha región y que el incendio se había controlado en un 60 por ciento.

“Acudimos pronto, pero era toda una campaña, lo primero que pedí fue que se protegiera a la población, me dijeron no, no hay problema, no hay riesgo de la población y atender el incendio, seis hectáreas. En la mañana había un control de acuerdo al informe del 60 por ciento”, señaló el mandatario en su mañanera.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, confirmó esta información a través de sus redes sociales.

“Como informó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina, las acciones coordinadas de Probosques, Conafor, Semar, Sedena, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, Protección Civil del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado, así como brigadistas municipales, han permitido controlar al 60 por ciento el incendio que se registra en la Zona Boscosa de Valle de Bravo”, indicó.

Ayer usuarios de redes sociales se alertaron sobre otro incendio en Monte Alto.

A las 18:00 horas, Probosques informó que permanecían activos dos incendios en Valle de Bravo, uno en Monte Alto y otro en la Carreta.