Vecinos de Chalco, con diarrea y daño ocular por aguas negras

En Chalco, Estado de México

Más de 600 familias de las colonias Culturas de México y San Miguel Jacalones, en el municipio Chalco, Estado de México, cumplieron 17 días con inundaciones de aguas negras, lo que en algunos ya generó malestares estomacales hasta infección en los ojos.

Vecinos contaron a La Razón que el municipio gobernado por José Miguel Gutiérrez Morales no les ha informado cuándo quedará atendida en su totalidad la problemática y debido a las fuertes lluvias, temen que las anegaciones suban.

Víctor Hugo Díaz Vázquez, quien tiene 45 años viviendo en la colonia Culturas de México, en la calle Chalchiuhtlicue, comentó a este medio que su casa está inundada y que este problema de las inundaciones data de al menos 10 años atrás.

El colono dijo que las autoridades no les han dado una solución contundente y cree que la situación mejorará hasta que termine la temporada de lluvias.

“Lo malo es que está taponeado el drenaje, no quieren que se inunde Valle de Chalco, Ixtapaluca, entonces, pues nos sacrifican a nosotros, desgraciadamente toda la colonia o algunas colonias que pertenecen el municipio de Chalco son afectadas”, refirió el colono.

De acuerdo con autoridades, un tapón de basura mantiene bloqueado el colector Solidaridad, cuya construcción inició en 2022 y de acuerdo con Gutiérrez Morales la inversión fue mayor a los 115 millones de pesos; no obstante, la obra aún no está finalizada.

Vecinos son trasladados en lanchas por personal de la Cruz Roja Mexicana u otras autoridades debido a los altos niveles de las aguas negras que permanecen en el sitio y que causan daños a la salud, ayer. Foto: Omar Avalos, La Razón

El 24 de noviembre de 2022, el Gobierno de Chalco informó que esta infraestructura ayudaría a “mitigar las afectaciones por la acumulación de aguas pluviales y residuales en 22 comunidades del municipio de Chalco, en beneficio de más de 150 mil habitantes”.

Desde hace 17 días vecinos viven entre aguas negras que brotan de las coladeras, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E. Los uniformados no sólo trabajan en apoyo a la población, también están atentos al desazolve de coladeras y reparten agua potable en garrafones.

Díaz Vázquez dijo que por esta situación la salud de las personas ya se ha visto afectada por problemas estomacales, lo que también afecta a su economía con los gastos para atenderse con médicos.

“Desgraciadamente, el agua ya subió a un metro veinte, un metro y medio, entonces es tedioso, estár saliendo, tenemos que refugiarnos en otras partes. Ya tenemos dolor de estómago, diarreas, lo clásico, con este tipo de olor que es realmente agua de caño. La comunidad ya está desesperada porque le den solución a esta parte.

“Realmente hay gastos necesarios, como los malestares y medicamentos, que en cierta manera me parece que aquí en la comunidad hay un módulo sanitario, desafortunadamente yo no lo he visto, realmente es un gasto semanalmente que asciende a los cinco, seis mil pesos”, expresó el hombre.

El subcoordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, Mateo Quintero, confirmó en entrevista que las atenciones médicas que han brindado los profesionales de la salud en esta zona afectada se deben a problemas causados por los líquidos residuales.

“Como son aguas totalmente negras, la verdad es que infecciones estomacales, ya empezaron (los vecinos) con infecciones respiratorias, empieza el mosquito y eso genera que tengas una probabilidad de dengue, etcétera”, afirmó.

Sobre este último punto, en varias áreas de la zona inundada hay enjambres de mosquitos; además, el olor a drenaje es tan intenso que hay personas quienes han optado por usar cubrebocas, como una joven quien mencionó que sus familiares tenían dolor de cabeza por el aroma, el cual, dijo, se intensifica en la madrugada.

Una vecina de la calle Purépechas mencionó que su mamá ya tiene infección en los ojos, por lo que urge a las autoridades a atender la problemática, la cual ya lleva más de dos semanas.

“Mi mamá ya tiene una pequeña infección en los ojos, pero lamentablemente es esperar y pues que el gobierno nos haga caso”, expresó la mujer.

Benita Delgado Chávez, locataria del mercado Culturas de México, destacó que el Gobierno del Estado de México ha estado al pendiente de la salud de las personas, por lo que apoya a quienes presentan algún malestar.

La comerciante explicó que ha platicado con clientes sobre la situación de salubridad que se vive y algunos le han compartido que tienen problemas cutáneos por el agua sucia.

“Nos han comentado de alergias en la piel, de respiración, alergias, causan muchos estornudos, enrojecimiento en la piel y les están dando medicamento. El gobierno los está apoyando con los medicamentos y la consulta, todo es gratis”, comentó.