Veterinario en Sonora opera y salva a lomito que perdió un ojo; dueño quería sacrificarlo

Uhry Adib Lajud Chairez, un veterinario que radica en Hermosillo, Sonora, compartió el viernes a través de su cuenta de Facebook, que un perrito de la raza pug iba a ser sacrificado por su dueño luego de que el can perdiera uno de sus ojos, sin embargo, el doctor decidió operarlo y buscarle un hogar.

"Hola, mi nombre creo que será Morgan, mi dueño, que no sé cómo llamarle a ese humano, me trajo a que me durmieran", escribió Lajud Chairez relatando como si fuera el lomito, la forma en que llegó a la veterinaria.

Agregó que, por un golpe, el ojo del pug salió de su órbita, y el dueño, por no querer pagar la cirugía de su mascota, optó por sacrificarlo . "Por un golpe mi ojo salió de la órbita, no quiso pagar la cirugía (el dueño), así que me dejó en manos del compa Uhry (el veterinario) que me operó”.

La publicación de Uhry Adib Lajud Chairez terminó al destacar que el perro se encontraba bien y en busca de un hogar donde le "den mucho amor y cariño".

Usuarios en la red social felicitaron al médico por su "acción tan humana", además de que le recomendaron que no diera en adopción al animal a cualquier persona, porque ya había sufrido bastante.

Más tarde, el veterinario informó que Morgan, como bautizó al lomito, encontró a un nuevo dueño. "Gracias, ya encontré familia. Los quiero, 'guaf, guaf'", dijo en Facebook.

KEFS