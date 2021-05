Violencia en Morelos, “llamada de atención”

La inseguridad que se vive en Morelos y que mantiene a la entidad con cifras al alza en homicidios dolosos y feminicidios, a diferencia del resto del país, “es una llamada de atención” que deben atender las autoridades estatales, explicó Roberto Salinas, integrante de la organización civil Morelos Rinde Cuentas.

“Es una mala señal, de que las cosas no están bien en Morelos; no han cambiado y nos parece que es una llamada de atención que las autoridades tienen que atender para mejorar la seguridad, que es lo que hemos estado esperando los morelenses desde hace muchos años”, manifestó.

Gráfico

En entrevista con La Razón, Roberto Salinas subrayó que son cuatro los delitos que más aquejan a los morelenses: feminicidios —en el que encabeza la lista nacional como la entidad con más delitos de ese tipo por cada 100 mil habitantes—, homicidios, secuestros y robos a banco.

Por otro lado, destacó que, pese al incremento en los indicadores de violencia mes con mes, no se ha identificado algún cambio en las estrategias de seguridad ni acciones de coordinación o transparencia por parte de las autoridades para evitar el aumento de los delitos.

“No hemos visto prácticamente nada en los últimos meses en materia de seguridad; eso es parte de lo que está pasando en el estado. Lo que vemos es que continuamos con esta inseguridad”, lo que genera desconfianza y temor en la sociedad, además de ahuyentar las posibles inversiones.

“Es un tema que a la sociedad le preocupa; combinado con la pandemia, en general afecta el correcto desarrollo de la sociedad, de la economía del estado, y es una de las preocupaciones que tiene la mayor parte de la población”, destacó.

TAMBIÉN EN LOS PRIMEROS LUGARES

Para los primeros cuatro meses de este año, la entidad encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco se posicionó en los primeros lugares a nivel nacional en incidencia de robos a banco y secuestros, pese a que se reportaron menos delitos que hace un año.

Con cinco carpetas de investigación abiertas entre enero y abril pasados, por el delito de robo a institución bancaria, Morelos se ubicó en el primer lugar nacional en este delito por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la organización civil Morelos Rinde Cuentas.

Además, en el delito de secuestro el estado se posicionó en el quinto lugar nacional, al sumar seis secuestros en los primeros cuatro meses del año.

Por separado, Rafael Rueda, miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Morelos, expresó que de 2017 a la fecha ha aumentado la violencia en el estado, situación que se agravó con la llegada de la pandemia, época en la que se incrementó la llamada “cifra negra”, es decir, todos los delitos cometidos que la ciudadanía no denuncia a las autoridades.

“Ahorita es un relajo con la pandemia, pero el robo a negocios ha aumentado de una forma terrible; que no se denuncie, es diferente. Por ejemplo, una tienda de conveniencia que les roben mil pesos, en lugar de ir a perder toda la mañana en denunciar, no van, y pareciera como si no crecieran esos delitos. Si se denunciara lo que realmente pasa, estaría duplicado”, dijo.

Aunado a esto, Rafael Rueda expresó que en Morelos la cantidad de policías es insuficiente para atender las necesidades de la población.

“Debería haber por lo menos unos 12 mil policías y no los hay. En total hay unos tres mil 622, contando municipales. Otra cosa es el sueldo: aquí hablamos de ocho mil o nueve mil pesos. Falta mucho personal e invertir más dinero en seguridad”, destacó.