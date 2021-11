Xochimehuacan: Continúa indagatoria en Puebla; actualizan información de daños

“Vámonos a fondo. No podemos dejar que siga un accionar así de las gaseras y que se ponga en riesgo la seguridad de los poblanos”, instó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, durante la actualización de los daños por la explosión en San Pablo Xochimehuacan.

El mandatario estatal hizo un llamado a los gobiernos municipales para que se coordinen en la revisión de las empresas de gas LP, ya que podrían estar junto a tomas ilícitas. “No descartemos que la gasera que está al frente (de la toma clandestina) tenga este tipo de relación ilegal. Se va a investigar”, sentenció.

Respecto a la situación de los predios de la localidad, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, detalló que de los 244 que fueron acordonados, sólo 128 tienen propietario y cuentan con predial, mientras que de 116 no tienen información, aunque esto no significa que todos sean irregulares, ya que podrían estar en proceso de darse de alta.

Sin embargo, reiteró que no apoyarán la regularización de los terrenos que se encuentren dentro del derecho de vía; el gobernador señaló que reubicarán a las familias en medida de lo posible, pero que el tema no se tocará por el momento, para no provocar una desestabilización social.

“Hemos avanzado mucho, vamos a tomar decisiones sensatas, que no dañen a las personas y que ayuden a la certeza y seguridad jurídica frente a sus propiedades”, dijo.

Heridos de la explosión en Xochimehuacan, Puebla ascienden a 16

Hasta el momento ya suman 16 heridos por esta explosión . Ayer, ingresaron dos hombres más; uno de ellos tenía quemaduras de segundo grado, que habían sido atendidas por un médico particular; recibió aseo quirúrgico y se reportó delicado; el otro fue un joven de 19 años que tenía heridas superficiales, a las que se les dará seguimiento, y fue dado de alta, indicó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.

Luego del recorrido que las autoridades hicieron ayer, Juan Daniel Gámez Murillo, secretario de Infraestructura, confirmó que 183 viviendas reportaron daños , de las cuales 60 registraron afectaciones graves; 68, daños moderados, y 55, daños menores. Precisó que estas viviendas sólo representan el 80 por ciento de las casas que serán evaluadas hasta hoy.

Comienza la remoción de escombros tras la explosión en Xochimehuacan

Como parte del plan de recuperación, la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó con la liberación de las calles para proceder con la remoción de escombros, luego de que los binomios caninos no encontraron más cuerpos en la zona del siniestro.

El titular de Infraestructura explicó que, primero, repararán viviendas con daños menores y luego trabajarán en el retiro de escombros y la demolición de más hogares, para lo cual colaborarán autoridades de los tres niveles de Gobierno y solicitarán la presencia de cada familia, para que autorice los movimientos dentro de sus propiedades.

Hasta el último corte, sólo 99 personas permanecen en la telesecundaria “Adolfo López Mateos”, a donde pidieron que siga llegando la ayuda a través de los dos centros de acopio que habilitaron el DIF estatal y el municipal, en los cuales se requiere la donación de ropa limpia, alimentos y artículos de limpieza e higiene.

De acuerdo con el equipo de Protección y Bienestar Animal, mil 243 animales fueron atendidos , de los cuales mil 192 eran de traspatio y 52 eran mascotas; reportaron 528 animales muertos en la zona.

