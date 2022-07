Yucatán y sus ayuntamientos cierran filas contra la violencia de género

Yucatán se transforma al convertirse en el primer estado de todo el país en contar con la Ley 3 de 3, la cual entró en vigor para evitar que quienes tengan historial de violencia de género no puedan ocupar cargos públicos, luego de que alcaldesas y alcaldes se sumaron al esfuerzo para lograr este cambio en beneficio de las mujeres yucatecas y con lo que se construye un estado más justo.

Este día el Gobierno y Congreso del Estado en trabajo conjunto con los ayuntamientos de Yucatán dieron un paso firme con dicha ley para que quienes tengan historial de violencia de género no puedan ocupar cargos públicos, y ello se suma a las acciones impulsadas por el Gobernador Mauricio Vila Dosal, desde el inicio de su Gobierno, para empoderar a las mujeres, acabar con las violencias y garantizar sus derechos a través del trabajo en equipo.

Cabe recordar que recientemente, en el Congreso del Estado se aprobó de forma unánime la Ley 3 de 3 contra la violencia, gracias al trabajo en coordinado con la sociedad civil para cerrar el paso a ocupar cargos públicos y de elección a aquellas personas que ejerzan violencia, ya que la dicha ley establece tres puntos elementales que son: no ser deudor alimentario, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género.

Como resultado de ello, el marco legal en Yucatán contra la violencia hacia las mujeres se fortalece y contribuye al trabajo impulsado desde el Gobierno encabezado por Vila Dosal que aboga por un estado más justo y seguro para las mujeres a través de 3 ejes: fortalecimiento institucional, prevención y atención a las violencias y empoderamiento económico y social.

Cabe resaltar que, por gestiones del Gobernador y luego de realizar un exhorto, los 106 municipios del estado cuentan con su Instituto Municipal de la Mujer, instancia que aporta a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra este sector y el acceso a sus derechos; así como el fortalecimiento de los Centros Regionales Violeta.

Asimismo, Vila Dosal brinda un fuerte impulso a diversos esquemas con la capacitación a personal operativo del transporte público, con la estrategia ‘Camina segura, transita libre’, para prevenir el acoso callejero y la violencia sexual; se creó la Red de Titulares de Unidades de Igualdad de Género y, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se capacitará a la Policía municipal de las 106 localidades, en temas de violencias y protocolos de actuación.

En materia de prevención y atención de agresiones, se estableció el Distintivo Violeta, para que compañías y colegios contribuyan con el empoderamiento y desarrollo integral del sector, estrategia de la que son parte 18 cámaras empresariales y 100 universidades públicas y privadas de la entidad, creando espacios seguros para las estudiantes con capacitación constante, al personal y alumnado en estos temas.

En este sentido, recientemente, Yucatán hizo alianza con la Unión Europea, a través de un convenio con Eurosocial y Expertise France, para el combate a las agresiones digitales hacia las mujeres en el estado, y se lanzó la Red Mexicana de Lucha contra la Violencia de Género en Internet.

También, se garantiza espacios seguros, con nuevos refugios para atender a mujeres en situación de violencia extrema, y para el 2022, se establece 1 en Tekax y 1 Casa de Emergencia en Ticul.

De igual forma, por instrucciones del Gobernador Vila Dosal se han entregado apoyos económicos para acceder a una vida libre de violencia, con un respaldo de hasta 3 meses para la renta de una casa, mientras el Gobierno del Estado trabaja junto con cámaras empresariales para conseguirles un trabajo y se creó la Alerta Temprana de Feminicidio, Herramienta de Valoración del Riesgo de Violencia Feminicida, que es único modelo en el país, que utiliza la información capturada en el Banco Estatal de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y la existencia de las Brigadas por la Paz y Violeta.

Para brindar autonomía y empoderar de forma económica y social a las yucatecas, el Gobernador redobló esfuerzos en esta lucha con el programa Juventudes en acción para la prevención del embarazo en adolescentes, también, a través de Microyuc Mujeres, se han otorgado 230 créditos a 200 empresas constituidas por mujeres; con Mujeres emprendiendo desde cero, se capacita a mujeres con iniciativa de emprender y con una oportunidad para emprender, se contribuye a la independencia económica de mujeres en situación de vulnerabilidad.

En este tema, también se trabaja en equipo con la iniciativa privada para promover el desarrollo integral, la autonomía y el empoderamiento de las yucatecas y se tiene una Red de Mujeres en el Ejercicio del Cargo, para fortalecer las capacidades y herramientas de 91 presidentas municipales, regidoras y síndicas de 74 cabildos.

Fruto de este importante esfuerzo, Yucatán es la entidad con mayor percepción de seguridad de las mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); también registró una buena participación de este segmento en la economía, al tener durante el cuarto trimestre de 2021 un incremento del 15.7% respecto del anterior y es el territorio con menos feminicidios, al registrar, a abril de 2022, una tasa de 0.09 por cada 100,000 mujeres, con datos del SESNSP.

A través de estas acciones se conjuga el trabajo en equipo y reafirma la voluntad de los yucatecos para erradicar y prevenir cualquier tipo de violencia hacia la mujer y ofrecer oportunidades para su independencia y empoderamiento, con el objetivo establecer un marco legal justo, legal e incluyente para las mujeres que habitan en la entidad.

Con estas acciones el Gobernador Vila Dosal reafirma su compromiso y voluntad para erradicar y prevenir cualquier tipo de violencia hacia la mujer y ofrecer oportunidades para su independencia y empoderamiento a través del trabajo en equipo, a fin de seguir transformando a Yucatán a través de un marco legal más incluyente y seguro para las yucatecas.

