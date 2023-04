Yucatán, única entidad y pionera en el país en prevención del embarazo en la niñez y adolescencia

El gobierno de Mauricio Vila Dosal suma esfuerzos con la farmacéutica Organon, la consultora Deloitte y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para implementar, mediante un esquema de inversión sostenible, estrategias innovadoras encaminadas hacia la prevención del embarazo en la niñez y adolescencia, misma que, al 2025, impactará en 25 municipios prioritarios, con lo que Yucatán se vuelve entidad única y pionera en todo el país.

Vila Dosal firmó una carta de intención con la representante de UNFPA, Alanna Armitage; el director de Organon México, Fernando Fogarín; la socia de Sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte Spanish Latinoamérica, Claudia Restrepo Múnera, y la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), María Cristina Castillo Espinosa, para concretar este compromiso, con el que se busca que niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de detonar su potencial y cumplir sus objetivos personales.

Esta estrategia ha sido pensada para los próximos 3 años y articulada desde varios frentes, de tal suerte que no dependa sólo del presupuesto público para garantizar su continuidad en el tiempo, y hasta el momento, se habla de una inversión inicial aproximada de 3.2 millones de dólares, con recursos estatales, de Organon y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde este año hasta el 2025, emprenderán acciones encaminadas a combatir esta problemática, que impactarán en 25 municipios prioritarios

Al respecto, Fogarín agradeció a la administración de Mauricio Vila Dosal por confiar y cocrear este proyecto, para visibilizar y atender tanto esta problemática como las violencias estructurales, y así, detonar el potencial de estos sectores para que puedan lograr sus sueños.

“Estamos comprometidos con que cada niña, niño y adolescente pueda ejercer sus derechos, con la libertad y seguridad de que está a salvo y su cuerpo le pertenece, por lo que nos congratulamos por esta colaboración”, señaló, tras mencionar que los embarazos a esas edades, particularmente en poblaciones alejadas, marginadas e indígenas, son resultado de varios factores invisibilizados y no atendidos.

Por su parte, Armitage aseveró que Yucatán hace historia al convertirse en pionera al impulsar este mecanismo multiactor para el financiamiento sostenible, por lo cual destacó la visión y el compromiso del gobernador, con las niñas y las adolescentes. "Es ejemplar la política pública que ha realizado, pero lo más valioso es que sabe que las cosas no se pueden lograr de manera aislada, sino que hay que generar sinergias y posibilidades de crear mejores resultados”, añadió.

"Es motivo de alegría estar aquí para cristalizar esta alianza; por eso, refrendamos el compromiso de continuar impulsando acciones para garantizar que las niñas y adolescentes tengan las herramientas para lograr sus sueños", afirmó la colaboradora de UNFPA.

#Yucatán hace historia al convertirse en el primer estado de #México en implementar un esquema innovador de inversión público-privada para combatir y atender el embarazo entre niñas y adolescentes, con la firma de la carta de intención entre el @GobYucatan, Fondo de Población de… pic.twitter.com/Ir1LEqHwWr — Mauricio Vila (@MauVila) April 28, 2023

Luego, el gobernador afirmó que Yucatán está viviendo un momento histórico, por lo que se apuesta por tener la infraestructura que se necesitará en los próximos 30 años, para que la economía siga creciendo y los yucatecos tengamos más oportunidades, por ejemplo, las 2 centrales eléctricas de ciclo combinado, la ampliación del gasoducto Mayakán y la modernización del Puerto de Progreso.

También, se están atendiendo problemáticas sociales, como las adicciones y los embarazos en la niñez o adolescencia, a fin de que toda la población cuente con las mismas posibilidades de aprovechar las grandes oportunidades y que ser madre a temprana edad no se vuelva un inconveniente para ello.

Ante la Cónsul de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter, y la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, Vila Dosal indicó que el gobierno realiza un programa de prevención de embarazos en estas edades, que ha dado buenos resultados, ya que se logró reducir esta incidencia un 17% en niñas de 10 a 14 años y 34% en adolescentes desde 15 hasta 19.

No obstante, señaló que esto no es suficiente, ya que, como autoridades, no se pueden solucionar todos los problemas, por lo que celebró esta suma de esfuerzos con Organon y Deloitte, así como otras instancias locales y nacionales, con quienes se está trabajando de la mano.

“Así es el estilo que tenemos en Yucatán: hacemos a un lado los colores y trabajamos juntos para mejorar la calidad de vida porque si este proyecto llega a funcionar, se va a replicar en otros lugares de México y del mundo”, resaltó Vila Dosal, ante la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Beatriz Gómory Correa.

Finalmente, refrendó el compromiso de su gestión para seguir haciendo los cambios que se necesita para continuar con la transformación del estado y que las nuevas generaciones tengan un estado mejor del que hoy tenemos. “Es nuestra responsabilidad sentar las bases de lo que va a ser nuestro estado en los próximos 30 años”, externó.

Por su parte, Castillo Espinosa afirmó que el territorio ha dado pasos importantes para atender este tema, pero también necesita más impulso para mejorar los resultados, por lo que hacer alianzas con instituciones y empresas de talla internacional representa una muy buena noticia.

Las 25 demarcaciones prioritarias, elegidas por tener las mayores tasas de embarazos en niñas y adolescentes, son: Abalá, Buctzotz, Cantamayec, Celestún, Chemax, Conkal, Dzilam de Bravo, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mama, Oxkutzcab, Umán, Sacalum, Sudzal, Suma, Tekal de Venegas, Tekax, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tixcacalcupul, Tizimín, Yaxcabá y Yobaín.

Dicho plan tiene como objetivo reducir el número de casos, a través de un modelo de financiamiento de pago por resultados que involucra al gobierno estatal para implementar de acciones de prevención, con sus programas y presupuesto, y al sector privado como inversionista, por lo que se potenciarán los esfuerzos focalizados para llevar a las comunidades acciones integrales con mayor cobertura.

Se adoptaron 3 enfoques de intervención integral, que son Salud, Empoderamiento económico y Futuro; con esta visión transversal y de suma de esfuerzos, se espera tener un alcance más amplio entre personas en zonas prioritarias. Comenzará este año en 5 municipios: Celestún, Abalá, Kanasín, Umán y Suma.

Además, se complementará el enfoque de Salud, que es el que actualmente se prioriza, con los 2 ejes de trabajo nuevos, que permiten generar mejores entornos habilitantes y dotar a la población de herramientas para potenciar su desarrollo social.

