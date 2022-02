Zacatecas: ante mutismo protestan en calles y redes

Ante el mutismo y la inacción oficial respecto al asesinato de cuatro jóvenes y la desaparición de una mas, pobladores, amigos y familiares de las víctimas se volcaron a las calles y a las redes sociales al grito de ¡Nos faltan cinco! para exigir justicia.

Ayer por la mañana, varias personas tomaron el Palacio Municipal de Francisco R. Murguía, en cuyas paredes colocaron un moño negro, cartulinas con exigencia de justicia y fotografías de Alexia, Irving, Natalio, Luis Ángel y Valeria, originarios de ese lugar.

Por la tarde, amigos y familiares de las víctimas realizaron un plantón afuera del edificio de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en donde con gritos y con mantas exigieron justicia.

En tanto, a través de las redes sociales decenas de zacatecanos replicaron el siguiente mensaje: “El pueblo exige justicia; que este suceso no quede impune y (deseamos) a Valeria de regreso. Ya no queremos seguir siendo valientes al sobrevivir en este narcoestado llamado Zacatecas. Hoy tengo miedo y sé que las autoridades no me cuidan. Yo pude haber sido Valeria, Alexia, Natalio, Luis o Irving. Basta de sangre derramada.

David Monreal, te exigimos implementes un operativo para localizar a Valeria, que la Fiscalía nos dé respuestas. Hoy 4 familias lloran el asesinato de sus seres queridos”.

A cuatro días de que tres jóvenes universiarios y un normalista fueron encontrados sin vida, el gobernador David Monreal Avila no ha dicho una sola palabra. Ningún comunicado. Ninguna declaración.

En cambio, el pasado lunes el mandatario sí expresó condolencias por la muerte del Luis Serrano Contreras, “un dirigente político histórico que luchó por el movimiento de izquierdas”.

Por eso, las más recientes publicaciones del mandatario estatal en sus redes sociales en las que presume de convenios para impulsar el arte y la riqueza arquitectónica del estado, lucen llenas de mensajes de ciudadanos que protestan por la violencia y por el conflicto magisterial.

En memoria de las víctimas, Freddy López, un joven aficionado al canto, compuso una canción para lamentar lo sucedido.

Al respecto, el diputado local priista, Manuel Benigno Gallardo Sandoval, señaló, en entrevista con La Razón que el contexto violento ha atemorizado a las madres y padres de familia, quienes ahora ya no quieren que sus hijos acudan a las escuela.

“No es suficiente, hay que estar ahí y hay que exigirle a la Fiscalía y al Gobierno que, primero garantice la seguridad de las y los zacatecanos, porque hoy las familias viven en la zozobra, hoy la gente siente miedo para que sus hijos se vayan a estudiar.

Por la noche, el fiscal, Francisco José Murillo, difundió un video en el que afirmó que ya hay dos mujeres detenidas y se cuenta con retratos hablados de dos varones relacionados con el crimen.

Agregó que hubo un sexto joven secuestrado, que logró escapar y denunció los hechos . Y expresó: “Reiteramos que la protección de las víctimas y de sus familiares, como las acciones tendientes a la detención de las personas implicadas en los hechos, son prioridad para la Fiscalía General. Continuaremos buscando a Valeria y no cesaremos las acciones tendientes a su localización con vida”.