Zacatecas: policías exigen justicia por 2 agentes caídos

Durante la madrugada de este miércoles, policías municipales de Guadalupe, Zacatecas, se manifestaron afuera de la comandancia para pedir la destitución del nuevo director, Hugo Zavaleta Aparicio, además del retiro de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), tras el asesinato, el martes, de dos de sus compañeros.

“Es nada más para pedir lo justo, recuperar nuestra casa, que nos quitaron hace aproximadamente un mes y medio, y a raíz de esto, desafortunadamente, la muerte de dos de nuestros compañeros… ¿Qué queremos? Justicia por los caídos y la destitución del director junto con su gente”, expresó una de las inconformes.

La uniformada narró que desde que llegaron los estatales han recibido humillaciones y el cambio en sus horarios, gracias a lo cual no han podido atender debidamente a la ciudadanía.

Otra inconforme mencionó que actualmente “ya no se pueden atender reportes de violencia familiar ni de escándalos y ya no podemos atender robos”. Agregó que trabajan 24 horas sin descanso y sin condiciones adecuadas, pues no comen y tampoco pueden ir al baño.

Dijo que justo por estas jornadas extenuantes es que ocurrió el asesinato de sus compañeros, pues los elementos están expuestos las 24 horas del día.

Más tarde, el Ayuntamiento de Guadalupe informó que las investigaciones tras el asesinato de dos policías la noche del pasado martes en Villas de Guadalupe, están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE).

Añadió que tras llegar a un acuerdo, los uniformados inconformes regresaron a sus puestos de trabajo por la mañana.