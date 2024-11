Los 3 estilos perfectos de manicura para lucir en tendencia este otoño 2024

La manicura es uno de los elementos básicos de la belleza, pues las manos son algo que se observa mucho y lo mejor es siempre llevar las uñas bien arregladas a cualquier evento al que vayas. En esta temporada, son varios los diseños y tonos que van en sintonía con la tendencia y además destacan por su originalidad.

Con la llegada de noviembre, dejamos a un lado los diseños más informales para entrar de lleno al ambiente otoñal, en el que la elegancia, nostalgia y un poco de magia, son elementos que sí o sí deben de lucir en nuestras uñas.

Estilos de manicura en tendencia para otoño 2024

Efecto Aurora

Si lo tuyo es ser femenina y brillar, las uñas efecto aurora te encantarán. Inspiradas en los colores de la aurora boreal, lo que llama la atención de ellas es su brillo iridiscente que parece cambiar de color bajo la luz. La manicura es perfecta para quienes no quieren dejar de lado la elegancia, pero buscan un toque de magia en las manicura. Además son muy versátiles, por lo que puedes lucirlas en eventos de día o noche y en diversos colores base.

Coconut

Si lo tuyo es una estética sencilla y sofisticada, entonces la manicura ‘coconut’ es ideal. El estilo de uñas tiende a utilizar un color beige o blanco lechoso que hace pensar en la pulpa de coco (de ahí el nombre). Se busca un acabado limpio y elegante que es perfecto para las personas que quieren lucir un estilo de uñas natural pero sin dejar de un lado la estética.

Uñas con animal print

Quizás a primera vista, el animal print no es el estilo más formal que pueden tener tus uñas, pero todo depende de cómo lo lleves. La clave para lucir con elegancia la tendencia del estampado en las uñas, es no exagerar y que solo unas cuantas uñas tengan el efecto. Combínalas con tonos afines como blancos, nudes, cafés e incluso turquesas. Otra opción es combinar estampados y que no vayan en todas las uñas, sino más bien que lleve un estilo francés.