Las mejores tendencias en uñas cortas para otoño del 2024

Las uñas cortas son la tendencia del 2024. Puedes ver a tus celebridades favoritas lucir sus manos con una manicura mucho más discreta, sobre todo en el aspecto del largo, ya que la moda de ahora es seguir con los estilos más sofisticados.

Así como la realeza no utiliza uñas largas bajo ningún y celebridades como las it girls Hailey Bieber, Sabrina Carpenter y Kylie Jenner se han decantado por un estilo más modesto en manicura, también en las calles podemos ver que ya no se usan tanto las uñas stiletto o coffin.

En su lugar, la moda coloca a las uñas almendradas y cuadradas como las reinas, pero sobre todo a las uñas cortas que apenas y apenas logran rebasar los dedos. En definitiva, se trata de una moda que antepone la comodidad y delicadez ante la extravagancia.

Mini francés metalizado

Dale un giro al clásico francés sin perder el refinamiento que el mismo otorga tus uñas con un color metalizado. Elige tonos convencionales, como el plateado, dorado o bronce y asegúrate de sellarlo con brillo.

Uñas cortas en tendencia para otoño 2024. Pinterest

Combinar colores

Combina los colores que quieras, ya sea para formar una paleta armoniosa o para sacar tu lado más creativo. Eso sí, para darle la vibra otoñal, incluye algún color cálido y otoñal, como el naranja, verde olivo, café o beige, para que estés en temporada.

Uñas cortas en tendencia para otoño 2024. Pinterest

Uñas cortas en tendencia para otoño 2024 Pinterest

Aperlados

Si quieres brillar, elige las uñas aperladas, un brillo más discreto que otras opciones y que luce hermoso. Incluso, puedes agregar un poco de relieve o textura, sin perder la elegancia.

Uñas cortas en tendencia para otoño 2024. Pinterest

Diseños extravagantes

Pon tu imaginación a volar y combina todo lo que se te ocurra. La idea puede sonar un poco loca, pero terminarás con unas uñas muy divertidas y llamativas.