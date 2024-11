Nintendo Music, la app para escuchar soundtracks de los videojuegos clásicos.

Se sabe que las aplicaciones que ofrecen música son muchísimas en la actualidad. Hay unas que te dan opciones de reproducir hasta videos, otras que te comparten la letra de la canción para que armes un karaoke y otras más que hasta te elaboran playlists con temas musicales que te podrían gustar, basados en tus preferencias y elaborados por sus respectivos algoritmos.

Sin embargo, hay una aplicación que seguramente no te esperabas y que te pondrá muy feliz, porque hará que recuerdes todos esos videojuegos que te hicieron vivir una niñez inigualable y que te siguen acompañando. Se trata de Nintendo Music, una nueva app para dispositivos inteligentes, con bandas sonoras de la marca japonesa.

Y si no entiendes lo de las bandas sonoras de Nintendo, te explicamos. Con esta aplicación de Nintendo podrás llevar a tus dispositivos móviles los ritmos de icónicos videojuegos que marcaron tu vida. Desde The Legend of Zelda, pasando por Mario Bros. y por supuesto, hasta Splatoon 3.

Lo mejor de todo es que está disponible de manera gratuita para los miembros de Nintendo Switch Online, así que si eres de los afortunados, es hora de que te sumerjas en tu propio viaje musical, a través de 40 años de historia de Nintendo.

Descarga temas. Con esta aplicación de Nintendo Music puedes escuchar canciones directamente desde la plataforma o, en todo caso, descargar las piezas que quieras escuchar posteriormente y sin la necesidad del uso de datos, pues existe la posibilidad de que bajes las canciones de las bandas sonoras de tus videojuegos favoritos de Nintendo.

Entre las características de esta nueva aplicación Nintendo Music, está el de la búsqueda por título de juego, nombre de pista, nombre de lista de reproducción o hasta captura de pantalla. Puedes reproducir también canciones en bucle o ampliar las canciones que seleccionaste a 15, 30 o 60 minutos sin interrupción alguna.

En la biblioteca de Nintendo Music podrás revivir tus recuerdos musicales de todas las franquicias de Nintendo, como Super Mario, The Legend of Zelda, Kirby, Pikmin, Metroid, Donkey Kong Country y más.

Eso sí, si lo que te preocupaba era que te hicieran spoilers de algún nuevo juego —o de cualquier otro que quieras aunque no sea nuevo, pero sí desconocido para ti— podrás filtrar las bandas sonoras para que no te estropeen ciertos momentos definitorios.

Disponible. Nintendo Music está a disposición de los miembros de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión, sin costo adicional; además, con la membresía de cualquiera de estos dos tipos, puedes disfrutar del juego en línea con juegos compatibles en Nintendo Switch, además de bibliotecas crecientes de juegos clásicos y la posibilidad de ahorrar en juegos digitales selectos, comprando pares de vales de juego de Nintendo Switch, además de otros beneficios y ofertas especiales.

Así que si estás interesado no sólo en jugar sino también en descargar las bandas sonoras de videojuegos que han convertido a Nintendo en una de las compañías más exitosas y memorables a nivel mundial, es tiempo de descargar Nintendo Music que, además, se irá actualizando conforme vaya pasando el tiempo.

Si todavía no eres suscriptor de Nintendo Switch o de alguna otra modalidad, puedes probar el periodo gratuito de siete días, para que te convenzas y no dejes pasar esta oportunidad.

La aplicación que te hará recordar tu niñez estará disponible en 45 países entre las que destaca México y prácticamente todo el continente americano.