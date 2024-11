5 diseños de uñas francesas para arrasar en diciembre de 2024

En el último mes del año, no pueden faltar los diseños de uñas para lucir en las diversas fiestas que se avecinan en camino al Guadalupe-Reyes. En particular, el estilo francés destaca porque es una tendencia que nunca pasa de moda, aunque si no deseas mantenerte en el clásico blanco, existen varias formas en las que puedes innovar pero mantenerte en el estilo. Por ello, te compartimos algunos de los diseños tendencia para diciembre de 2024.

Diseños de uñas francesas para diciembre 2024

1. Con dorado

Si quieres lucir festiva para la época pero de manera sutil y a la vez deseas que el diseño quede bien con el año nuevo, las uñas con un francés dorado son lo mejor entre elegancia y novedad, pues ofrece ese toque extra de color que necesitas para lucir unas manos perfectas. Puede ser un estilo de micro french o un dorado con volumen, si quieres jugar un poco más con las dimensiones.

Uñas francesas para navidad 2024. ı Foto: Pinterest

2. Rojo

El rojo es el color de la temporada, con colores como la cereza y el vino siendo las tonalidades más marcadas. Puedes hacer varias cosas con esto, desde añadir algunas piedras, decorar con algún lazo o diseño adicional o añadir el efecto chrome para que luzcan glaseadas, brillantes y fabulosas.

3. Lazos

Esta es una de las tendencias que triunfarán en diciembre. Los lazos pueden ser festivos e ideales para Navidad, a su vez que ofrecen un toque femenino y tierno que te hará empezar el 2025 con la mejor energía femenina. Te recomendamos una base rosa, que el francés se haga con blanco y los listones sean rojos, negros o incluso dorados. Termina el diseño con una capa brillante para añadir el factor glam.

Uñas francesas para navidad 2024. ı Foto: Pinterest

4. Cat eye

La reciente obsesión de las girlies son las uñas con efecto ojo de gato. Simplemente hace que las luces se vean aterciopeladas y delicadas, además de que es perfecta para estas fechas de festividades, por lo que son uno de los grandes aciertos de la temporada. En toda uña se ven bien, pero en solo en las puntas hacen que todo se vea mucho más especial.

5. Animal print

El animal print puede parecer una tendencia riesgosa, pero la realidad es que generalmente te da ese toque de actitud que necesitas para entrar en una era de poder y expresividad. Lúcelo poco a poco y comienza con un francés donde los bordes sean con el clásico estampado de leopardo, aunque también puedes optar por la vaca y la zebra.

Uñas francesas para navidad 2024. ı Foto: Pinterest