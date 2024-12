En sostenibilidad, ruta difícil, pero resultados gratos: Citibanamex

El sector financiero se ha vuelto un parteaguas para que las demás empresas encuentren la manera de alcanzar sus objetivos ASG, eso lo sabe muy bien Marité Chavira Mendoza, directora de ASG de Citibanamex, quien cuenta cómo ha sido el camino para que uno de los bancos más importantes de México se vuelva un referente en temas de sostenibilidad.

En entrevista con La Razón, la directiva narra que como en cualquier empresa, la adopción de los objetivos ASG ha sido un proceso de al menos 12 años, cuando el tema era aún más incipiente que ahora y con menos apoyos que los que se observan actualmente.

Refiere que a más de una década de ese momento en el que se dieron cuenta de la importancia de cumplir con estos objetivos, los avances han sido gratos pero nada fáciles.

¿Cuál es el papel que están jugando los bancos en temas de ASG? Yo creo que se ha vuelto un tema muy relevante, como sector financiero tenemos muy claro el pivote que somos, o sea somos este intermediario que puede expandir este tema o lo puede reducir y creo que eso sí es una conciencia del sector financiero cada vez más obvia. Ahora en Citibanamex la verdad que es un banco que por mucho tiempo ha hecho muchas cosas; es un banco que ha sido pionero en muchos temas; por darte un ejemplo, fuimos el primer banco que utilizamos energía limpia para empezar a netear no la huella de carbono que tenemos pero, por ejemplo, desde el 2012 creamos un área y mucho de la idea de esta área que es interesante en ese momento la Dirección General sabía que no podía exigirle algo a sus clientes que nosotros no estuviéramos haciendo, por lo que desde el 2012 se ha trabajado en nuestras operaciones, buscando que la energía que utilizamos sea energía limpia que es más limitada, pero también tenemos los bonos de carbono que están neteando este tema, buscamos en las oficinas tener leds, cosas muy básicas que en un corporativo suman mucho, pero en realidad creo que en cualquier empresa cuenta.

El tema de los residuos es un tema muy relevante para nosotros, tenemos unas metas internas sobre el uso de los residuos en los edificios que controlamos, que también eso se vuelve un reto, porque cuando vamos con inmuebles, sí busca pelear por esta parte y no sólo esa parte que tiene que ver con residuos, sino todo lo que tiene que ver con ASG toda la parte de diversidad, de inclusión, o sea, que sean espacios inclusivos. O sea, ya veníamos haciendo esfuerzos separados, con la subdirección de sustentabilidad, la de responsabilidad social y es en 2021 que se concentra y entonces se crea ASG; después empezamos con el control para el director general y su primera línea donde empezamos a medir a los directores de temas ambientales sociales y de gobernanza, entonces eso evidentemente empuja y hace transversal este tema.

¿Cuál es el avance que han tenido en materia ambiental? En esta parte en esta en esta línea, mira hoy 100% de nuestra eficiencia energética está neteada ya sea a través de bonos, o a través de algunas pequeñas sucursales con paneles solares, por ejemplo, toda la parte de aquí en estas oficinas tenemos, por ejemplo, el baño seco. Lo que pasa mucho en los bancos es nuestra operación no es como la de una fábrica, no lo más duro es la energía, entonces para nosotros eso es más relevante, no mantener eso neteado y eso hoy lo estamos cumpliendo. Otras metas que ya cumplimos, por ejemplo, financiamiento sostenible, que también es muy relevante para la parte ambiental, nosotros tenemos en Citi una taxonomía desde 2014 que se hizo global y nosotros lo adoptamos y después de eso en 2021 pusimos una meta a 2025 que era 6.3 billones de dólares y este año ya lo cumplimos y es financiar en temas muy específicos y eso ya lo logramos.

Otro tema son nuestras inversiones, inversión responsable; se vuelve relevante, porque la Afore que es un tema importante para nosotros como grupo financiero, porque en temas de inversión, ya tienen el análisis de su renta variable al 100 por ciento, o sea todas las inversiones que se realizan en la Afore pasan por ASG.

Marité Chavira, directora de ASG de Citibanamex, en entrevista con La Razón. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

¿Qué tan difícil ha sido implementar lo que nos estás comentando? Por muchos años sostenibilidad se volvió muy especializado, era esta área, en este pequeño lugar, que iba a resolver o que iba a idear planes para instituciones o empresas, pero yo sí, creo que la pandemia fue un parteaguas para el mundo entero y hablo del mundo entero porque entonces ya no fue un tema solamente de inversionistas que, considero que son los principales movedores de agujas en muchos temas, el consumidor de a pie empezó a definir nuevos criterios de sus compras, de sus decisiones financieras, no financieras, y creo que el mayor reto ha sido que la gente entienda estos términos y creo que eso es lo que tenemos que empezar a aterrizar.

Creo que en estos términos, el banco ha hecho mucho esfuerzo, o sea, internamente, hacemos foros, trabajamos mucho, este tipo de eventos, buscamos que el cliente conozca, pero por ejemplo, también tenemos así como hicimos ‘Diálogos ASG’, tenemos desde hace cinco años, ‘Festival ASG’ donde buscamos que los colaboradores sepan qué estamos haciendo, pero además que lo cuente el de financiamiento o la de riesgo, o la de la Afore, que sean ellos quienes lo expliquen, entonces sí creo que el reto y el esfuerzo sí tiene que estar en que todo el mundo entienda este tema, porque todos debemos tomar decisiones.

Para mí es súper relevante que el director de finanzas o que el director general o en general todos nos alineamos y tengamos un plan claro, de a dónde queremos ir con esto y que no sea sólo un plan de la oficina ASG.

¿Qué es lo que han percibido que más ha ayudado para cumplir con estas metas? Han ayudado mucho los inversionistas, por ejemplo, sobre todo en las empresas públicas que son de las que tienen información, si el inversionista está pidiendo se vuelve relevante, y también con otros temas que están empujando, como las nuevas reglas contables que van a entrar en vigor el próximo año para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), eso va a ayudar a que lo tengan que entender y a que sepan expresarlo en su plan, porque yo insisto, son temas que piden las empresas, que se viven en el día a día y que en realidad muchas empresas ya lo hacen, pero no los miden, medirlo es la clave, porque además midiendo puedes mejorar tus metas o mejorar lo que quieres lograr, pero además medirlo te va a ayudar a entenderlo. Por ejemplo, hay muchas empresas en temas de equidad, que tiene que ver con ASG que ya lo hacen, por iniciativa propia, hay otras personas que ya lo empiezan a tener en el radar contar con la métrica clara.

Pasando a este tema de gobernanza, ¿cómo han avanzado en temas de equidad? Eso me da mucho gusto de Citibanamex, el banco lleva muchos años trabajando en esto sí creo que es un tema, empezó con un consejo de mujeres, con metas; por ejemplo, nosotros algo que hacemos para las contrataciones, se deben tener en lista a dos hombres y dos mujeres y quienes entrevistan, tienen que ser dos hombres y dos mujeres.

Otro ejemplo es que en la línea del director general, más o menos hay 13 personas, de ésos, seis son mujeres, y en la parte de dirección el 36 por ciento son mujeres.

Y no solamente en el tema de género, o sea de mujeres. En el tema de Pride, por ejemplo, es un banco que ha buscado muchísimo incluir a todas las personas, que todo el mundo se sienta cómodo trabajando aquí.

En el tema de personas con discapacidad también es parte de nuestras metas, el poder incluir a más personas, desarrollar el talento y que además tengan todas las comodidades que tienen que tener, o hacer todo lo que está en nuestras manos para darles lo que necesitan, una computadora con un sistema distinto, una silla distinta, o un escritorio distinto, pero puedes trabajar exactamente igual, creo que eso sí ha sido un avance que le banco ha tenido.

¿En la parte social cuál ha sido el avance? La verdad es que en eso también creo que el banco es muy fuerte, o sea, desde la comunidad, tenemos todo el trabajo que hacemos en la parte social y fomento cultural. En la parte social tenemos toda la ayuda a organizaciones civiles, también para apoyar temas de operación, pero también se tienen convocatorias para temas de empleabilidad y emprendimiento y de proyectos productivos, y con ellos hacemos cada año esta convocatoria y de hecho este año Fomento Social celebró las 140 personas de impacto o sea de impacto social, porque son empresas de impacto social, la idea es apoyar como todas estas empresas sociales que apoyan al desarrollo de México.

Por otro lado, en la parte en la parte de Cultura tenemos un programa que se llama el desarrollo de arte y cultura que este año cumplió cinco años y lo que hacemos es apoyar también a proyectos culturales, no sólo a museos, es básicamente todo lo que sea, ya sea teatro, danza, intervenciones sociales y demás y lo que hacemos es estar en toda la República, hemos colocado cerca de 50 millones de pesos en los 5 años y la idea es apoyar desde temas de infraestructura, o sea, de arreglar puertas, ventanas, aire acondicionados; hasta proyectos de que sí se ven discusiones de Arte Moderno, por ejemplo en escuelas muy especializadas o por ejemplo, exposiciones u obras de teatro, y la idea de este programa es también desarrollar desde la cultura, la parte social.

¿En qué punto está el banco en este momento? Creo que ha tenido un gran avance, porque sí hemos sido constantes en estos últimos 12 años en la parte ambiental, en la parte social y cultural, pues llevamos entre 30 y 50 años en la Fundación, pero la realidad es que creo que lo que tenemos claro, es el cambio climático, y como institución tenemos que avanzar en eso muchísimo.