Yoga, una alternativa para el estrés; todo los que debes saber para el Encuentro Nacional en CDMX

El mundo está hiperconectado y lleno de estrés laboral y una alternativa para poder lidiar con estas situaciones es la práctica del yoga, la cual se ha convertido en una herramienta poderosa para recuperar el equilibrio físico, mental y emocional.

Ana Paula Domínguez, fundadora del Instituto Mexicano de Yoga y del Encuentro Nacional de Yoga, señaló en entrevista con La Razón que “el yoga es una práctica que que definitivamente beneficia a todos, sobre todo en un en un mundo tan hiperdigitalizado e hipercomunicado”.

La especialista indicó que esta práctica nos ayuda a conectar con la respiración, a moverse sincronizado la respiración. “Vas a estar atento a tus sensaciones físicas y además vas a estar dándole mantenimiento a todos los órganos de tu cuerpo, porque con cada postura trabajas nivel circulatorio, sistemas nervioso, órganos abdominales, riñones, corazón y toda la parte mental”, expresó Ana Paula.

La fundadora del Instituto Mexicano del Yoga comentó que es importante practicar esta disciplina porque nos sirve como una herramienta de balance físico, mental y emocional.

También animó a las personas a no tener miedo de las posturas que se realizan en el yoga y recomendó a quienes están comenzando que sean honestos al inscribirse a clases, expresando que son principiantes. Esto les permitirá avanzar a su propio ritmo, sin sentirse presionados por seguir el ritmo de practicantes más avanzados.

“A veces la gente se asusta y dice: ‘Es que tengo que hacer unas posturas muy complicadas, no las puedo hacer y me retan mucho físicamente’. Cuando uno va a practicar yoga tiene que preguntar antes de caer en cualquier clase: Me recomiendas una clase para principiantes”, mencionó la experta.

Ana Paula Domínguez, fundadora del Instituto Mexicano de Yoga y del Encuentro Nacional de Yoga ı Foto: IG @anapau.dominguez

¿Qué tipo de yoga es para ti?

Durante la conversación, Ana Paula explicó que existen distintos estilos de yoga, cada uno con sus características y beneficios:

Hatha Yoga : El más conocido, enfocado en posturas físicas y equilibrio.

Iyengar Yoga : Utiliza accesorios como cinturones y bloques para facilitar posturas.

Ashtanga y Vinyasa Yoga : Son dinámicos y físicamente demandantes.

Yoga Restaurativo o Terapéutico : Ideal para personas con dolencias físicas.

Kundalini Yoga : Enfocado en el trabajo energético y el desarrollo espiritual.

Yoga con mantras (Siddha Yoga): Menos popular actualmente, pero centrado en la repetición de mantras y meditación profunda.

La especialista indicó que cada estilo responde a distintas necesidades, por eso es importante que quien inicia pregunte y busque la clase que más se adapte a su nivel y objetivos.

Todo listo para el Encuentro Nacional de Yoga 2025

Si quieres ingresar en el mundo del yoga o ya eres de un nivel avanzado no te puedes perder el Encuentro Nacional de Yoga 2025 que se llevará a cabo los días los días 26 y 27 de julio de 2025 en el hotel Hilton Reforma, Ciudad de México. Contará con la participación de 60 instructores y cuatro salas de práctica para distintos niveles, además de una sala comunitaria gratuita. Habrá también un mercado con productos relacionados al bienestar, clases desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y actividades especiales.

Los boletos ya están disponibles en www.encuentrodeyoga.com, y se puede seguir el evento en Instagram como @encuentrodeyoga o a Ana Paula en Instagram @anapau.dominguez.