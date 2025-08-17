Horóscopo SEMANAL del 17 al 22 de agosto: Esto le espera en lo económico a cada signo zodiacal

Mhoni Vidente predice cuando llegaría la viruela del mono a México

En la semana del 17 al 22 de agosto de 2025, Mhoni Vidente revela un escenario cósmico cargado de expectativas en el ámbito económico para cada signo zodiacal. A continuación, te comparto las claves económicas de esta temporada según sus visiones:

Aries

Bajo la carta del Ermitaño, esta semana representa solución de problemas financieros y apertura a nuevos proyectos que pueden mejorar tus ingresos. Tu mejor día es el martes, con energía favorable para decisiones económicas acertadas.

Tauro

La Rueda de la Fortuna anuncia la llegada de un empleo mejor remunerado, aunque aconseja evitar créditos y compras a plazos. Lo más prudente será priorizar el pago en efectivo para mantener tu estabilidad.

Géminis

Se vislumbra un periodo de progreso financiero, donde la constancia y la discreción serán tus aliadas. Tu día más afortunado es el jueves.

Cáncer

Predominan oportunidades en el terreno laboral que podrían incrementar tus ingresos. Es una semana clave para madurar profesionalmente y, con ello, avanzar económicamente.

Leo

La carta del Sol augura una etapa de estabilidad y prosperidad laboral, con posibilidades de incremento en tus finanzas.

Virgo

Es tiempo de nuevos comienzos y proyectos con potencial oro—es decir, oportunidades financieras valiosas. Tu semana está marcada por crecimiento económico si tomas decisiones audaces.

Libra

El As de Oros simboliza triunfo económico y determinación. Semana ideal para revisar inversiones, administrar bien tu dinero y avanzar hacia estabilidad financiera.

Escorpio

Con el As de Espadas, la energía favorece oportunidades laborales concretas y posibilidad de obtener bonos económicos. Tiempo de acción clara y decisiones financieras certeras.

Sagitario

La carta del Emperador indica una semana para sanar tu economía, tomar decisiones firmes y dejar atrás deudas o gastos innecesarios. Se vislumbran procesos de estabilidad financiera.

Capricornio

El Mago abre un ciclo de abundancia, estabilidad y crecimiento económico. Es momento de planear, pagar deudas y actuar con proactividad para ver frutos financieros.

Acuario

La carta del Juicio señala que se concretan pagos, contratos y recompensas económicas. Semana propicia para cerrar tratos y materializar beneficios financieros.

Piscis

Con la carta del Mundo, los astros auguran abundancia, propuestas laborales y renovación de energías económicas. Momento favorable para proyectos fructíferos y movimiento de recursos.

Recuerda que es importante que conozcas cuál es tu signo zodiacal, para saber qué te depara durante toda la semana en cuestión económicas.

No olvides que Mhoni Vidente esa una de las pitonisas más importantes de México y que sus predicciones están listas de manera semanal.