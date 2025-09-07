Así se vivió el Festival Gourmet & Wine en The Westin Santa Fe

Este fin de semana se vivió una gran experiencia culinaria al sur la Ciudad de México. Entre aromas, sabores y maridajes cuidadosamente seleccionados se llevó a cabo el Festival Gourmet & Wine en las instalaciones del hotel The Westin y Park Plaza en Santa Fe.

Los asistentes a este exclusivo evento disfrutaron de un recorrido sensorial que reunió a reconocidos chefs, restaurantes, sommeliers y bodegas nacionales e internacionales.

La fiesta gastronómica se llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre, desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.

Al llegar al lugar encontrabas una primera zona de alimentos y bebidas, especialmente de estas últimas, pues casas vinícolas ofrecían degustaciones de sus vinos más famosos, por ejemplo, estaba Monte Xanic, Casa Madero, Uva y vino, La Val Albariño, entre otras.

Degustaciones de vino ı Foto: Karen Rodríguez

En cada una de estas podías degustar sus vinos blancos, tintos y rosados, así como los vinos especiales de las vinícolas, ya que algunas llevaron ensambles destacadas que resaltaban el sabor de las comidas.

Sin embargo, hubo otras bebidas innovadoras, por ejemplo, Bailao, una marca que ofrece bebidas de mezcal embotelladas, pero no tienen gas y caen ligeras y mantienen ese sabor ahumado del mezcal.

Otra de las revelaciones fue Don Julio Ceniza con un aroma ahumado y dulce abre paso a un paladar complejo donde se perciben notas de vainilla, ciruela pasa, cacao y roble tostado, fue uno de los más pedidos por la gente.

Mientras que del lado de los alimentos, Central Central Mx llevó sus hamburguesas; Fino by Grande consintió los paladares con sus increíbles pizzas delgadas. Otras delicias que podías encontrar eran tacos al pastor, tacos de pulpo hasta chiles en nogada, así como galletas artesanales.

Pizza de aguacate ı Foto: Karen Rodríguez

Al rededor de las 4 de la tarde se hizo el ronqueo de atún, en el que los chefs hicieron una demostración de cómo se corta un atún de 45 kilos y explicaron cuáles eran las partes con más sabor del atún, posteriormente, los chefs prepararon el atún y los comensales disfrutaron de este alimento fresco recién cortado.

Ronqueo de atún ı Foto: Karen Rodríguez

Casi al final del evento, llegó el mariachi en la explanada para amenizar la gran fiesta y complació a los asistentes con algunos temas, pues los comensales pidieron temas como Cielo Rojo.

Además, hubo masajes relajantes en la misma explanada del evento y también se llevaron a cabo talles de catas de vino, de coctelería y hasta Cinemex llevó sus palomitas y hasta hubo una función de cine de la película “The roses”, la cual actualmente está en los cines.