Día Internacional del Yogur: beneficios de ingerir este delicioso alimento

El yogur es mucho más que un alimento de desayuno. Este producto lácteo, resultado de la fermentación natural de la leche, ha acompañado a distintas culturas durante siglos, gracias a su sabor agradable y a sus múltiples beneficios para la salud, por eso cada 21 de octubre se celebra el Día Nacional del Yogur, una fecha enfocada en reconocer su valor nutricional y su papel en una alimentación equilibrada.

Incorporarlo en la dieta diaria puede contribuir al bienestar general. Ya sea solo, con frutas, cereales o como base para recetas saludables, el yogur se ha convertido en un aliado indispensable para quienes buscan cuidar su cuerpo.

Puedes comerlo con frutos rojos como colación. ı Foto: Especial

El Dato: El yogur es rico en proteínas para el desarrollo muscular, la regeneración celular y defensas. Contribuye a mantener el sistema inmunológico saludable.

De acuerdo con especialistas en nutrición, este alimento tiene múltiples beneficios para el cuerpo, como, por ejemplo, fortalecer el sistema digestivo y mejorar la salud ósea, entre otros.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el yogur es una buena fuente de proteína láctea, calcio, magnesio, vitamina B-12, ácido linoleico conjugado y otros ácidos grasos esenciales. Además, contiene cultivos bacterianos beneficiosos, lo que lo convierte en una fuente potencial de probióticos.

La matriz única de alimentos fermentados del yogur proporciona beneficios adicionales para la salud al mejorar la absorción y la digestión de nutrientes.

El Tip: Este alimento es una buena fuente de vitaminas y minerales, como B2, calcio, zinc y fósforo. Además, tiene compuestos bioactivos como el ácido linoleico.

Este alimento contiene dos tipos principales de proteínas: suero y caseína. Ambas se consideran “buenas”, porque aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para mantener y reparar tejidos, además de ser fácilmente digeribles, gracias al proceso de fermentación al que se somete la leche para producir yogur.

También se recomienda agregar diversas frutas, como fresa. ı Foto: Especial

Además, estas proteínas son especialmente valiosas para personas con digestiones sensibles, ya que el proceso de fermentación reduce la lactosa y mejora la tolerancia digestiva, sin comprometer el valor nutricional.

Un sólo tarro de yogur puede aportar alrededor de 20 por ciento de la cantidad diaria recomendada de calcio, por lo que incluir uno al día es una forma práctica de garantizar una adecuada ingesta de calcio y también de fósforo, minerales esenciales para mantener huesos y dientes saludables.

1.6 mmdd fue el mercado del yogur en México en 2024

Por otra parte, este alimento puede ayudar a controlar el peso. Una investigación publicada en el International Journal of Obesity reveló que las personas que comían más de tres porciones de yogur a la semana ganaron menos peso en el transcurso de un año que aquellos que comieron menos de una porción.

Comerlo solo también es otra alternativa para tu dieta. ı Foto: Especial

En ese sentido, un metaanálisis realizado por Jacques y Wang, publicado el año pasado en el American Journal of Clinical Nutrition, analizó diversas investigaciones sobre el consumo de yogur y su relación con el peso corporal. Los resultados mostraron que las dietas con un alto consumo de este alimento se asociaron con un menor aumento de peso a lo largo del tiempo. Esta relación no se observó en el caso de la leche baja en grasa o descremada.

Una forma en la que se puede consumir y que es beneficiosa es la de combinar este alimento con frutas, ya que juntos pueden aportar prebióticos y probióticos. Además, sirven como sustituto de refrigerios altos en calorías y con poco valor nutrimental.