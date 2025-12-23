Lanzan curso sobre cómo implementar de manera responsable el uso de la IA para transformar la jornada laboral

A medida que la IA transforma las industrias en todo el mundo, solo un tercio de los empleados afirma haber recibido capacitación sobre cómo trabajar eficazmente con IA, según Boston Consulting Group. Existe una necesidad de ampliar la educación práctica en IA que impulse la productividad individual y apoye la preparación de la fuerza laboral.

En ese sentido, Coursera anunció un curso y una especialización de Anthropic, el primero se llama “Construyendo con la API de Claude” y la especialización “IA del mundo real para todos”, los cuales enseñarán a desarrolladores y profesionales a trabajar eficazmente con el asistente de IA de Anthropic llamado Claude.

La primera especialización, “Creación con la API de Claude”, enseña a los desarrolladores a implementar Claude para crear sistemas inteligentes y optimizar flujos de trabajo, abarcando técnicas clave como la ingeniería rápida, los protocolos de contexto de modelo, la generación aumentada por recuperación y los flujos de trabajo agénticos. Los estudiantes adquieren experiencia práctica en el desarrollo e implementación de aplicaciones de IA seguras y efectivas utilizando las herramientas de desarrollo de Anthropic.

“Nos entusiasma asociarnos con Anthropic para ayudar a estudiantes e instituciones a aplicar los últimos avances en IA de forma segura y eficaz. Juntos, ampliamos el acceso a habilidades de IA fiables y de vanguardia, empoderando a estudiantes de todo el mundo con nuevas formas de trabajar, innovar y prosperar a medida que la IA transforma el mundo”, afirmó Greg Hart, director ejecutivo de Coursera.

“Claude puede transformar tu jornada laboral, actuando como colaborador en la generación de ideas, investigador y programador. Pero sabemos que muchas personas aún están aprendiendo a colaborar con la IA de forma segura y eficaz. Estos cursos cubren esa necesidad, proporcionando a los estudiantes las habilidades y la confianza necesarias para sacar el máximo provecho de Claude, desde los fundamentos para empezar hasta la creación de agentes”, afirmó Maggie Vo, directora de Educación de Anthropic.

Los estudiantes pueden inscribirse en IA del Mundo Real para Todos o en Construyendo con la API de Claude para comenzar.