El vino se ha vuelto un acompañante ideal para grandes reuniones.

Las cenas de Navidad y Año Nuevo son de los momentos inolvidables de las celebraciones decembrinas. Además de los platillos típicos de la temporada, el vino es un elemento protagonista que acompaña los sabores de la comida, eleva los platillos y también con éste se hace el tradicional brindis.

Elegir el vino adecuado no tiene por qué ser complicado ni reservado para expertos, basta con pensar en los platillos, el ambiente y el tipo de festejo que se quiere crear. Hay opciones suaves, frutales para abrir durante la celebración de la noche y hasta etiquetas más estructuradas para los platos fuertes y otras espumosas para el brindis principal.

Vinos para acompañar cenas de Navidad y Amo Nuevo ı Foto: Freepik y Especial

El Tip: La acidez es clave, por eso muchos vinos nacionales funcionan mejor ligeramente fríos, incluso algunos tintos jóvenes.

El pavo relleno es uno de los platillos más icónicos de las cenas navideñas mexicanas, que se sirve con salsas ligeramente dulces y especiadas. A esta preparación le pueden quedar vinos blancos con buena acidez como los elaborados con uva Chardonnay o Viognier, los cuales combinan muy bien sin opacar los sabores de la carne.

La cocina navideña mexicana se distingue por su complejidad de sabores: salsas especiadas, notas dulces, ingredientes salinos y cocciones largas que piden vinos capaces de acompañar sin imponerse. La clave está en buscar equilibrio entre acidez, cuerpo y aromas, eligiendo uvas que respeten cada platillo y realcen su sabor.

Si se prefiere tinto, un Pinot Noir o un Garnacha joven son excelentes opciones, ya que son ligeros, frutales y no dominan el platillo.

El bacalao a la vizcaína es otro de los clásicos de la mesa navideña, mezcla sabores fuertes como tomate, aceitunas, alcaparras y aceite de oliva, por lo que necesita vinos frescos que limpien el paladar.

Los vinos blancos hechos con Albariño, Verdejo o Sauvignon Blanc son ideales por su alta acidez y notas cítricas. También un rosado seco de Garnacha puede ser un gran aliado, ya que acompaña la intensidad del guiso sin competir con su salinidad.

El Dato: Los vinos espumosos mexicanos —sobre todo de Querétaro — han ganado presencia en mesas navideñas por su versatilidad con romeritos.

Otro platillo imperdible de la temporada son los romeritos con mole, papa y camarón seco, el cual representa uno de los mayores retos para el vino. Se deben evitar los tintos con taninos potentes, quedan mejor los vinos blancos de uva Riesling o Gewürztraminer, ya que su frescura y ligera expresión frutal equilibran el mole. Otra buena opción es un espumoso brut, que aporta limpieza y hace más ligera cada cucharada.

El lomo de cerdo horneado con salsas agridulces con ciruela, piña o especias es un clásico navideño, a este platillo le van bien los vinos tintos de cuerpo medio, por ejemplo, de uva Merlot o Tempranillo, que ofrecen fruta madura, suavidad y el balance perfecto entre dulzor y acidez. Si se prefiere una opción de vino blanco tiene que ser uno más estructurado como un Chardonnay que haya pasado por barrica.

La pierna de cerdo es otro platillo que pudiera parecer similar al lomo, pero su preparación es más intensa y jugosa por todos los ingredientes que la acompañan, es por eso que requiere de un vino de más carácter como el Cabernet Sauvignon con especias o también puede ser un Syrah o Malbec. Para preparaciones adobadas o muy condimentadas, un ensamble tinto es una opción segura.