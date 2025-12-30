¿Cuándo empiezan las rebajas de invierno en Zara México?

Con el fin de la temporada invernal diversas tiendas de ropa tienen una temporada de rebajas, por lo que muchos artículos se encuentran con descuentos disponibles, incluyendo artículos para temporada de frío.

Una de las tiendas que tendrá rebajas invernales disponibles en sus sucursales será Zara, y como cada año, pondrá diversos artículos de temporada invernal en descuento, por lo que podrán ser adquiridos por un costo más bajo.

Pero las rebajas de temporada Invernal de Zara no solamente estarán disponibles en sus tiendas físicas, pues también se podrán adquirir artículos con descuento en la aplicación móvil y en la tienda en línea.

Compras en línea ı Foto: Especial

¿Cuándo son las rebajas de Zara de invierno en México?

Las rebajas de invierno de Zara estarán disponibles en México en distintas fechas, pues tanto en la página oficial como en la aplicación de la tienda se podrán adquirir productos con precios de rebaja a partir del jueves 1 de enero.

Sin embargo, las rebajas invernales de Zara estarán disponibles en México a partir de las 21:00 horas en la aplicación móvil, y en la tienda en línea estarán disponibles a partir de las 22:00 horas.

En cuanto a las sucursales de Zara en México, las rebajas invernales estarán disponibles en sus tiendas físicar a partir del viernes 2 de enero, y desde este día hasta el domingo 4 de enero su horario de apertura será a las 11:00 horas y cerrarán a las 22:00 horas.

Rebajas en línea ı Foto: Especial

Pese a que faltan unos días para que las rebajas comiencen de manera oficial, en la página web de Zara ya hay algunas prendas con descuentos disponibles, por lo que si quieres adquirir un regalo para Año Nuevo puedes aprovechar las ofertas.

Conocer de manera anticipada el comienzo de las rebajas te permite darte una vuelta a la tienda de Zara que te quede más cerca o checar su página web y añadir a tu carrito algún artículo que sea de tu interés.

Descuentos disponibles en Zara ı Foto: Captura de pantalla

En la página web de Zara puedes encontrar las categorías de mujer, hombre, niños, Zara Home, 50° Aniversario, Beauty, y Travel Mod; y en cada una de ellas puedes encontrar otras categorías.

En las secciones puedes encontrar una sección llamada Special Prices, en las que puedes encontrar artículos disponibles disponibles hasta con 46 por ciento de descuento disponible.

