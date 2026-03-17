El poder del color, tendencias para decorar el hogar este 2026

Opta por diversos tonos de verde en el comedor.

El color es un elemento que influye en cómo percibimos el mundo, interpretamos las emociones y reaccionamos ante el entorno. Es por eso que cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Color, implementado desde el 2009 para destacar su influencia en las emociones y el diseño.

El vino brinda elegancia y un aire sofisticado. ı Foto: Especial

No se trata solamente de un componente meramente estético, sino que impacta de manera psicológica, cultural y funcional en las personas. En el caso del diseño de interiores, el color no sólo define la estética de un espacio, también influye en el estado de ánimo, la sensación de confort y la personalidad de una casa.

Incluye macetas de barro en tu sala. ı Foto: Especial

El Tip: PUEDES cambiar el verde por tonos marrones o beiges. Procura que las bases sean claras con un toque de colores vibrantes.

Para este 2026, las tendencias en decoración dejan atrás los tonos grises y más sobrios para dar paso a una paleta más cálida, natural y expresiva: desde tonos tierra como terracota y marrones profundos hasta verdes inspirados en la naturaleza, amarillos luminosos y azules suaves que evocan calma.

Los tonos inspirados en la tierra son acogedores. ı Foto: Especial

Tonos como el chocolate, cacao o moka se posicionan entre los favoritos del año, porque aportan calidez, elegancia y sensación de refugio en los espacios. Se usan en paredes, muebles o textiles para crear ambientes acogedores.

Los colores inspirados en la tierra y paisajes mediterráneos, como terracota, arcilla y naranja quemado, se apoderan de los espacios. Éstos aportan energía sin ser demasiado intensos.

El Dato: EL AMARILLO lo puedes usar en tu habitación; el rojo, para tu sala o cocina. Conecta tu lado natural utilizando tonos de verde.

El azul con distintos contrastes dará luminosidad. ı Foto: Especial

También están los verdes profundos como el oliva, esmeralda o verde bosque, los cuales siguen siendo tendencia.

Dichos colores conectan el interior de la casa con la naturaleza y generan una sensación de calma y equilibrio.

Los tonos azul marino, azul petróleo o azul profundo aportan sofisticación y contraste dentro de las paletas naturales. Mientras que los amarillos mantequilla, ocre o dorado suave ganan protagonismo porque transmiten optimismo y luminosidad, éstos últimos se recomiendan más para cocinas, baños o espacios sociales del hogar.

Una de las tonalidades más llamativas para este 2026 es el vino o rojo oscuro, que se ha vuelto popular en interiores elegantes, ya que añaden profundidad y un aire sofisticado a los espacios.

Elige paisajes mediterráneos para exteriores. ı Foto: Especial

La forma de aplicar estas tonalidades en la decoración del hogar es con una pared de acento para transformar por completo una habitación. Este recurso funciona bien en salas, comedores o recámaras, ya que añade profundidad visual sin recargar el espacio. Además, todos los tonos mencionados combinan muy bien con neutros como beige, crema o blanco cálido.

Otra forma de introducir las tonalidades destacadas es a través de complementos como cojines, mantas, cortinas, alfombras o tapicería. Un sofá en tonos neutros puede cobrar vida con cojines terracota, azul o verde y utilizando diferentes texturas. Esta opción es ideal para quienes quieren probar la tendencia sin hacer cambios permanentes.

Se pueden añadir detalles decorativos como macetas de barro con plantas de interior, jarrones de cerámica, cuadros o lámparas con acentos de color llamativo, lo que ayuda a integrar las tonalidades de forma sutil y elegante.

Materiales del año