Lavadora automática, doble tina o centrifugadora: cuál conviene en cada casa

Las lavadoras automáticas permiten programar el ciclo completo, con lo que ahorran tiempo a las familias con alta demanda de lavado.

Tercer día seguido de lluvia. La toalla que lavaste el jueves sigue colgada en el respaldo de una silla, los calcetines del niño cuelgan del barandal de la ventana y el departamento huele a ropa que no termina de secarse. Sin patio ni azotea propia, cada aguacero de la temporada convierte la lavada en un problema de logística.

Le pasa a mucha gente. Según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), que retomó datos de la encuesta ENCEVI de 2018, más del 70 % de los hogares mexicanos seca siempre la ropa al sol o al aire libre. Cuando el sol no sale, la máquina que tienes en casa pesa más de lo que parece.

Tres aparatos que hacen distintas cosas

La norma oficial de eficiencia energética para lavadoras, la NOM-005-ENER-2016, ayuda a poner orden. Llama automática a la que regula sola el nivel de agua, el lavado, el enjuague, el drenado y el giro, sin que tengas que intervenir a la mitad. La semiautomática, en cambio, necesita que tú intervengas para arrancar o seguir cada etapa del ciclo. Ahí entran las de doble tina.

La centrifugadora solo se encarga del final. Gira la ropa ya lavada a gran velocidad para sacarle el agua que le sobra, y después tú la tiendes como siempre.

La automática, para la familia que no puede vigilar el ciclo

Es la más común. De acuerdo con la misma ENCEVI, poco más del 56 % de las lavadoras que hay en las viviendas del país son automáticas de tapa arriba, y la mayoría de los equipos va de 10 a 20 kilos de capacidad. Su ventaja es el tiempo. Cargas, eliges el programa, cierras la tapa y te vas a hacer otra cosa.

Para una casa con niños, uniformes y sábanas cada semana, una lavadora automática de 17 kg como la Mabe LMA77113CBAB0 es un buen ejemplo de lo que ofrece esta categoría. En su ficha, el fabricante indica agitador, tina de acero inoxidable, sensor de carga, control de tres perillas y conexión a 120 volts. Mide un poco más de 1.11 metros de alto y 68 centímetros de ancho, así que conviene medir el hueco antes de comprar.

Modelos de doble tina brindan control total del agua y permiten lavar y centrifugar de manera simultánea. ı Foto: Cortesía

El costo de esa comodidad está en el agua y la luz. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que a mayor capacidad sube el consumo de energía y de agua, y recomienda revisar en la etiqueta de eficiencia energética el consumo anual en kilowatts hora antes de decidir, comparando siempre modelos de capacidad parecida. Comprar una de 20 kilos para lavar cargas de seis es pagar de más cada mes.

También pide algo de la casa. Profeco recuerda que necesitas una toma de agua fría, una salida para el agua usada, espacio para abrir la tapa y un piso donde la máquina quede bien nivelada.

La doble tina, para quien prefiere decidir cada paso

LG explica el principio de sus modelos semiautomáticos de forma sencilla. Tienen dos compartimentos, uno para lavar y otro para centrifugar, cada uno con su propio motor, de modo que puedes lavar una tanda mientras exprimes la anterior. Quien lava por las mañanas antes de irse a trabajar le saca mucho jugo a esa simultaneidad.

Si en tu casa hay tandeo, llenas el tinaco cuando llega el agua o simplemente quieres ver cuánta entra en cada lavada, una lavadora de doble tina de 18 kg como la LG WP18WAR te deja ese control en las manos. La marca la describe con 18 kilos de capacidad de lavado y 10 de centrifugado, tres programas, sistema sin aspas Roller Jet y filtros atrapapelusas. Esa diferencia entre las dos tinas tiene una consecuencia práctica. Si llenas la de lavado al tope, vas a centrifugar en dos tandas.

El precio es tu tiempo. Hay que pasar la ropa a mano de una tina a otra, estar pendiente del enjuague y vaciar cuando toca. A cambio, decides si el agua del último enjuague se va al drenaje o te sirve para trapear o para el baño.

La centrifugadora, el aparato que no lava

Este equipo resuelve justo el problema del principio. Si lavas a mano en el lavadero o tu lavadora deja la ropa escurriendo, una secadora centrífuga de 7 kg como la de Oneva le quita buena parte del agua antes de colgarla. Funciona girando, sin calor, y la prenda sale húmeda, pero con mucha menos agua.

La elección del electrodoméstico ideal depende directamente de la rutina diaria, la disponibilidad de agua y el volumen de ropa acumulada. ı Foto: Cortesía

Para quien tiende dentro del departamento eso cambia el día. Menos agua en la ropa significa menos charcos bajo el tendedero, menos humedad en el cuarto y prendas listas en menos tiempo. Tiene sentido como complemento, sobre todo cuando ya tienes una automática o una doble tina, y como apoyo en casas pequeñas donde una lavadora grande no cabe.

Cómo decidir sin dar vueltas

Empieza por cuánta ropa juntas. El INEGI registró en 2018 que la mayoría de las viviendas usa la lavadora uno o dos días por semana, entre una y tres horas. Si tu familia rebasa eso y nadie tiene tiempo de quedarse junto a la máquina, la automática se paga sola en horas libres, siempre que tengas toma de agua y desagüe.

Si el agua llega por días, si la cuentas por cubetas o si te gusta ver qué pasa en cada etapa, la doble tina encaja mejor con tu rutina. Pide más trabajo físico y te deja el control.

Y si el lío real es secar, porque no hay patio o la lluvia no da tregua, la centrifugadora es la compra chica que ataca justo eso y te deja colgar dentro de casa ropa que ya casi no escurre.

Revisa tu espacio, tu agua y tu agenda antes de ver modelos. Con esas tres respuestas, la elección casi se hace sola.