¡Se busca! Revelarán al personaje secreto que trae loco a Grupo Mundo Maya

El consorcio turístico Grupo Mundo Maya prepara la presentación oficial su nuevo personaje, la cual se llevará a cabo este viernes 30 de octubre a través de sus diferentes canales digitales.

Previo al destape definitivo, la organización puso en marcha una campaña que incluye la difusión de imágenes conceptuales en redes sociales, tales como siluetas formadas por nubes en el cielo y carteles interactivos de búsqueda que invitan a la comunidad a adivinar la identidad del personaje.

“Un misterioso personaje ha sido visto cerca de Grupo Mundo Maya. Tenemos algunas pistas, pero todavía no sabemos quién es”, el corporativo invita a los usuarios a lanzar apuestas sobre quién es el misterioso personaje.

La develación completa del personaje tendrá lugar este viernes 30 de octubre y se dará a conocer su nombre, color y personalidad única.