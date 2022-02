5 escapadas para aprovechar el primer puente del año

Una escapada de fin de semana es una gran opción para relajarse, distraerse y disfrutar con familia o amigos; por ello, Despegar te recomienda los siguientes destinos ideales para aprovechar el primer puente del 2022, que ocurrirá el próximo 7 de febrero, debido a la celebración del Aniversario de la Constitución Mexicana (5 de Febrero).

Zacatlán, Puebla

Mejor conocido como Zacatlán de las Manzanas, en este Pueblo Mágico encontrarás atractivos turísticos extraordinarios para conocer en un fin de semana. Cuenta recintos considerados joyas de la arquitectura nacional, como el ex convento franciscano y el imperdible Reloj Monumental Floral, que marca la hora cada 15 minutos, con sonidos musicales del folklore mexicano.

Y si buscas la aventura, la Barranca de los Jilgueros, es un espacio natural donde podrás hacer caminatas o admirar las cascadas, y no olvides visitar el Mirador de Cristal desde donde podrás tener una panorámica de los paisajes naturales de este destino.

Taxco, Guerrero

Taxco es un Pueblo Mágico del estado de Guerrero, famoso por la producción de joyas de plata y su arquitectura colonial española. Sus calles empedradas, casas con arquitectura colonial y sus montañas llenas de vegetación, dan un ambiente de fantasía pueblerina.

Dentro de sus atractivos que más destacan está Santa Prisca, un templo considerado una pieza arquitectónica de lujo. Y no puedes perderte de viajar en su teleférico, ubicado en la Ex hacienda el Chorrillo, donde se aprecia el pueblo desde las alturas. También, no olvides degustar un plato de pozole verde, platillo por excelencia de Guerrero que todo visitante debe probar.

Tequisquiapan, Querétaro

Querétaro es un estado cercano a la Ciudad de México, lo que lo hace ideal para una escapada de fin de semana, y el encanto colonial de Tequisquiapan cautiva a todo el que lo visita, ya que su clima templado invita a recorrer sus mercados de artesanías y disfrutar de sus delicias gastronómicas.

Una actividad ideal es visitar Viñedos La Redonda, un espacio al aire libre entre frondosos árboles donde podrás realizar un día de campo. Y si buscas aventura, debes conocer la Mina de Ópalo, donde te enseñarán el proceso de extracción, pulido y acabado de esta piedra y podrás ver a los mineros trabajar rústicamente.

San Miguel de Allende, Guanajuato

Este destino con arquitectura de la época colonial, es conocido por su activa escena artística en sus calles empedradas y sus festivales culturales.

El lugar más emblemático es La Parroquia de San Miguel Arcángel, icónico por su arquitectura neogótica mexicana, inspirada en una postal de la catedral alemana de Colonia, y construida con cantera rosa, del volcán Palo Huérfano, en donde no querías perderte de tomarte una foto.

Además, si lo que buscas es relajarte, en este lugar es posible nadar en aguas termales, visitando los balnearios más famosos como La Gruta, Escondido Place y The Mayan Baths.

Pátzcuaro, Michoacán

Las decenas de edificios rústicos que habitan sus calles lo hacen un destino único, pues todas las esquinas de este sitio se encuentran llenas de artesanías y las luces nocturnas dan un espectáculo imperdible todos los días. La Casa de los Once Patios, es su principal atractivo y es conocido como el sitio de las artesanías michoacanas, además de ser la sede de diversos talleres y permitir el descanso al aire libre.

En tu visita no puedes perderte de conocer el Templo del Sagrario, uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de todo el estado, con un estilo barroco mixto con pinturas, esculturas que lo han hecho un icono de la vida en esta ciudad.

