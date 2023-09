Bancos de alimentos rescatan comida para llevarla a los que la necesitan

La comida es una necesidad prioritaria para los seres humanos; sin embargo, no todos cuentan con la posibilidad de alimentarse, por ello la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) implementa programas y estrategias para reducir el número de personas que pasan por hambruna.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), 28.6 millones de mexicanos padecen de inseguridad alimentaria en el país . Uno de los programas de Red BAMX para tratar este problema es “Al rescate”, que consiste en recuperar alimento cocinado excedente del sector gastronómico y de hospitalidad; es decir, de hoteles y restaurantes, con el fin de que no se desperdicie y así distribuirlo a la población que lo necesita.

“En nuestro país del 37 al 40 por ciento de la producción de alimentos se va a la basura, es comida que podemos aprovechar para el consumo humano. Si nosotros rescatáramos la mitad del desperdicio de alimentos que actualmente tenemos en México podríamos abastecer a la población que padece inseguridad alimentaria; es decir, que viviríamos en un país sin hambre. Tenemos un compromiso y una oportunidad muy grande que sería rescatar la mitad de ese excedente”, señaló en entrevista con La Razón Samanta Morales Rangel, coordinadora de Rescate en Sector de Hospitalidad y Gastronómico, de la Red de Bancos de Alimentos de México.

La experta indicó que este programa existe desde el 2014 y desde ese entonces a la fecha se han logrado salvar más de 500 toneladas de comida, mientras que sólo en el 2022 se alcanzó la cifra de 261 toneladas de alimento.

Restaurantes donan la comida que les sobra para contribuir a la causa. Foto: Especial

Morales Rangel mencionó que actualmente hay 13 estados del país que participan en “Al rescate”. En el programa restaurantes y hoteles se vuelven aliados de la Red BAMX para, a través de un protocolo, donar el alimento que les sobra de sus negocios y que está en buenas condiciones.

“Es alimento que no está en mal estado y que estuvo dentro de sus protocolos de inocuidad y de seguridad alimentaria para poder rescatar y entregar. Prácticamente son excedentes de producción. Por ejemplo, si en un restaurante se producen 20 litros de sopa para el día, pero sólo se vendieron 19, queda 1 litro que ya no puedes reservar; sin embargo, no significa que esté en mal estado”, comentó la especialista.

Después esta comida se distribuye a través de los 55 bancos de alimentos que hacen la gestión con la población beneficiada. Hasta el 2022, la Red BAMX atendió a 1.7 millones de mexicanos, de acuerdo con cifras proporcionadas por la organización.

Una de las voluntarias ayudando a recolectar los alimentos. Foto: Especial

“Hablamos de población generalizada, niños, niñas, adultos, adultos mayores, en apoyo tanto a través de nuestras comunidades en zonas urbanas y rurales, como en instituciones que son estos centros ya estructurados. El programa ‘Al rescate’ del año pasado estuvo apoyando de forma regular y mensual a más de 20 mil 300 personas”, señaló Samanta Morales.

Dicha iniciativa fue galardonada en los Premios Goula 2023, que reconoce a las empresas y proyectos conscientes en la industria alimentaria, en la categoría de “Mejor conciencia social en restaurantes, cocinas y proyectos gastronómicos”.

“Estamos más que honrados, porque entre nuestros aliados y bancos afiliados se logra llegar a estos cambios que necesitamos en nuestro país”, dijo Morales Rangel.