Beneficios de dormir bien para mejorar la salud

Dormir bien es un placer, pero también es parte fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano, por lo que tener una jornada de sueño adecuada trae grandes beneficios al organismo, ya que repercute de manera positiva en la salud.

El neurólogo Emmanuel Rodríguez Chávez, del Centro Médico Nacional La Raza, explicó que dormir es parte de un proceso de reparación del organismo.

“En ese periodo del reposo, no sólo el cerebro, sino la mayor parte de los aparatos tienen un sistema de autorreparación… también tiene una implicación endocrinológica, inmunológica y más que nada es un proceso de reparación que el cuerpo utiliza para poder continuar al día siguiente y optimizar sus recursos”, afirmó a La Razón Emmanuel Rodríguez.

Comentó que en el caso del cerebro, durante el sueño se consolidan procesos que tienen que ver con el aprendizaje y con la memoria, además de que ayuda a la producción de algunas hormonas, por ejemplo, en niños la del crecimiento tiene sus pulsos durante el sueño.

Rodríguez Chávez indicó que existen diversos estudios en los que se señala que entre los beneficios de dormir bien está mejorar la concentración.

“Dormir bien se ha relacionado con una mejor concentración que nos va a ayudar a optimizar la productividad laboral o escolar y en mejorar algo que en las neurociencias llamamos cognición, que se refiere a la manera en que el cerebro optimiza los estímulos que le das del exterior para producir ideas nuevas y utilizar los recursos que tiene alrededor de él para realizar actividades”, explicó.

De acuerdo con el especialista, tener buenas jornadas de sueño ayuda a la prevención de algunas enfermedades. “En investigaciones se encontró que quienes no duermen bien tienen mayor probabilidad de generar diabetes mellitus tipo 2, no es uno de los factores determinantes porque son padecimientos multifactoriales, pero dentro de estas causas estaba no dormir bien”, mencionó el neurólogo.

Asimismo, puede ayudar a reducir el riesgo de padecer depresión y enfermedades de las vías respiratorias, ya que el sueño tiene que ver con la mejora del sistema inmunológico.

Además, tener un buen ciclo de sueño también se ha vinculado a generar estados antiinflamatorios y disminuir el estrés oxidativo que se relaciona con permanecer jóvenes o estar renovados constantemente.

También beneficia al rendimiento físico a la hora de hacer ejercicio. “Si duermes entre siete y 10 horas te sientes con mucha más energía y puedes desempeñar rutinas de mejor manera que alguien que no duerme suficiente”, señaló Emmanuel Rodríguez.

El experto abundó que dormir bien reduce la posibilidad de padecer un infarto, pues aseguró que el riesgo cardiovascular incrementa cuando el sueño no es adecuado.

Sin embargo, comentó que para disminuir la posibilidad de un infarto, además del sueño también intervienen otros elementos. “Si duermes mucho, pero te alimentas mal, no tienes controladas tus enfermedades, no haces ejercicio, no le podemos echar la culpa al sueño completamente”, dijo.

Gráfico

Hábitos saludables

Rodríguez Chávez indicó que cuando se presentan problemas para dormir se requiere de una higiene del sueño en la cual se desarrollan nuevos hábitos. Entre los más importantes están suspender la actividad física vigorosa a partir de las 18:00 horas, ya que en el ejercicio el cerebro libera neurotransmisores excitadores que impide que las neuronas logren dormir.

Otro de los hábitos es evitar consumir bebidas estimulantes, como la cafeína, a partir de las 18:00 horas para que no interfieran en la instauración fisiológica del sueño. En ese sentido se recomienda realizar una cena ligera con proteínas de digestión rápida.

Y finalmente se sugirió evitar la exposición a la luz natural y artificial, esto es “porque al estar en penumbra de una manera constante, es el estímulo para que el cerebro active el mecanismo de dormir”, puntualizó el especialista.

La comodidad también es importante

Otro de los factores que son relevantes para dormir bien es contar con el confort adecuado en la habitación, es decir, tener el colchón apropiado para conseguir un descanso óptimo.

Para las personas que sufren de problemas de espalda, cuello o articulaciones, se recomienda el uso de un colchón firme, ya que mantiene alineada la columna vertebral.

También es importante que un colchón sea transpirable, sobre todo para los individuos que sufren problemas de calor y sudoración por la noche, pues así se permite una mayor circulación del aire y con ello un mejor bienestar.

Otra característica a considerar para tener confort es la adaptabilidad, es decir, que las capas superiores del colchón se adapten a la forma del cuerpo para repartir los puntos de presión de una manera homogénea.