Crean bufanda inteligente: se calienta según el clima exterior

La constante presencia de empresas chinas de gran relevancia trae, en ocasiones, una serie de productos curiosos y novedosos. Tal es el caso de Xiaomi, quien ha diversificado sus líneas de negocio y cuenta con una gran variedad de productos inteligentes de todo tipo y en esta ocasión llega con una idea disruptiva, al presentar la primera bufanda inteligente que se calienta acorde al clima exterior.

Características de la bufanda de Xiaomi. La bufanda inteligente de Xiaomi está fabricada con un material de relleno de DuPont con aislamiento térmico incorporado, que retiene el calor en su interior y dispone de una tecnología de calentamiento de película de nanotubos de carbono de alta pureza y de un sensor de temperatura ajustable.

Su tamaño es de 81×10.5 cm y pesa unos 161 gramos. En su interior es posible encontrar varias láminas flexibles que aportan un sistema de calor avanzado, capaz de llegar a la temperatura óptima en apenas tres segundos. Gracias a un regulador oculto bajo la tela de la propia bufanda, se puede regular el sistema de calefacción a 42º C, 48º C o 55º C, promoviendo además el flujo sanguíneo del cuello y mejorando la circulación, disminuyendo a su vez cualquier dolor muscular.

Cuenta con un sistema de apagado inteligente, que ante un funcionamiento anómalo, esta tecnología es capaz de desactivarla para evitar cualquier posible quemadura o accidente.

De igual manera, dispone de un gran aislamiento, por lo que es posible lavar la bufanda inteligente en la lavadora sin miedo a que sufra algún daño.

¿Cómo funciona? Hace uso de una pequeña batería capaz de proporcionar una autonomía de hasta 6 horas de uso continuo. Para su recarga cuenta con un pequeño puerto USB oculto al que es posible conectar una power bank o un transformador directamente a la toma eléctrica.

Disponibilidad y precio. Esta bufanda inteligente calefactora ya está disponible para su compra en China, a través de la plataforma de crowdfunding de la marca, Youpin, con una oferta de lanzamiento de 149 yuanes, unos 400 pesos al tipo de cambio e incluye una batería externa de 5,000 mAh de regalo.

Todo parece indicar que Xiaomi no tiene previsto comercializar esta bufanda inteligente fuera de China, así que si se desea adquirirla, es posible pedirla a través de AliExpress, aunque es necesario revisar la disponibilidad.

Otros productos inteligentes. Xiaomi ha apostado por tener una alta gama de gadgets y productos inteligentes, entre los que destaca el robot limpiador y el inodoro inteligente.

• Robot de limpieza. El Vacuum Mop 2S, es un verdadero 2 en 1, capaz de aspirar y fregar suelos al mismo tiempo. Destaca especialmente por su sistema de navegación inteligente. Combina el láser, el algoritmo SLAM y un chip de cuatro núcleos para detectar la casa con eficiencia, determinar la distribución rápidamente, ocuparse de entornos complejos con facilidad y tanto crear como guardar mapas con precisión, según la propia marca. Su autonomía es de unos 90 minutos por cada carga, que permite aspirar una superficie de hasta 100 metros cuadrados. Tiene un precio aproximado de 4,000 pesos.

• Inodoro inteligente. El Smartmi 2S Pro del gigante asiático mata gérmenes y bacterias, seca, calienta y desodoriza su interior y el ambiente.

Para utilizar esta tapa de inodoro inteligent se necesita una pequeña instalación para desviar el agua del depósito del inodoro a la propia tapa. Además, lleva un filtro especial, ya que el líquido se lanza directamente hacia el usuario, para limpiar sin necesidad de papel o toallitas.

Calienta previamente el agua para evitar sobresaltos y tiene un calefactor ambiental, idea para la época de invierno. Al terminar de usarlo, el inodoro utiliza líquido higienizante para acabar con los gérmenes y bacterias, además deodoriza el ambiente.