Cómo cuidar la piel después del maquillaje de Halloween paso a paso

El maquillaje de Halloween o Día de muertos puede generar reacciones en la piel que no son nada agradables, por lo que es indispensable el saber cuál es la manera ideal de cuidar tu piel de todos los colores y detalles que utilizarás para celebrar estas fechas.

Sin lugar a dudas, maquillarse dentro de la 'spooky season' puede ser de lo más divertido, pues es una oportunidad perfecta para llevar las cosas al extremo y realizar looks que nunca pensarían en llevar en otro momento. Pintarte la cara de colores como blanco, negro, rojo, azul, amarillo verde o cualquier color, es una de esas libertades.

Sin embargo, a veces la pintura que usamos en el rostro al maquillarnos para Halloween o Día de Muertos es bastante dañina para la piel. Lejos de olvidarte por completo de tu sueño de ser la más aterradora de la fiesta, te decimos cómo cuidar tu piel para no sufrir después de las celebraciones.

Rutina de 'skincare' después de Halloween

Paso 1: Eliminar todo el maquillaje

Cuida no dejar restos del maquillaje que utilices durante la noche al transformarte en un ser de ficción como las brujas, vampiros o calaveras. Utiliza un desmaquillante bifásico, sobre todo si usaste productos a prueba de agua, colores oscuros, pinturas en crema, pigmentos o labiales mate.

Trata de no frotar demasiado fuerte ni por largo tiempo en la zona alrededor de los ojos, pues hacerlo genera irritaciones. Por el contrario, asegúrate de que el pad que utilices esté bien mojado y con el ojo cerrado, mantenlo unos segundos en la zona antes de arrastrarlo con la menor brusquedad que puedas.

Paso 2: Limpieza doble

Asegúrate de limpiar dos veces tu rostro. Una de ellas, que sea con limpiador facial a base aceite y luego a base de agua, de acuerdo con tu tipo de piel. De este modo, te desharás de cualquier resto de suciedad en tus poros.

Paso 3: Exfoliación suave

Para deshacerse de las células muertas, utiliza un exfoliante suave; asegúrate de que no sea demasiado abrasivo para que no irrite tu rostro y enjuaga con abundante agua después. Recuerda no exfoliarte el día anterior para evitar dañar tu piel al realizar este proceso de manera demasiado continua.

Paso 4: Mascarilla hidratante

Después de la exfoliación, tu piel necesitará hidratación, por lo que una mascarilla será el toque final para tu skincare de Halloween. Puedes elegir las mascarillas desechables o si planeas usarlo en más ocasiones, algún serum facial hidratante o una crema para el rostro; incluso puedes usar varias de ellas.

Para darle un extra de cuidado a tu piel, puedes usar ingredientes como el ácido hialurónico, niacinamida o la vitamina C. No olvidel el contorno de ojos, ideal para hidratar y evitar los signos se cansancio.