Destinos de último minuto para viajar este Año Nuevo

¿Te gusta la emoción de decidir tu próximo destino en el último momento? Si eres experto en organizar todo con poco tiempo, tenemos una lista especial.

KAYAK desarrolló su “Guía de Deseos de Viajes”, con destinos increíbles para viajes espontáneos, en esta encontrarás los lugares más buscados por los mexicanos que tuvieron una caída importante de precio en los últimos meses.

Todos son destinos dentro de México y perfectos para visitarlos durante las últimas y las primeras semanas del año.

San José del Cabo

Elegir un lugar a última hora dentro de México puede resultar muy complicado por la gran cantidad de opciones. Si decides quedarte dentro del país, la zona de Los Cabos es el destino perfecto para estas fechas, ya que entre diciembre y marzo se produce uno de los momentos más mágicos de la naturaleza: el avistamiento de ballenas.

Además, en San José del Cabo aprovecha el Art Walk para conocer las galerías de arte. Esta actividad, que se realiza todos los jueves de la temporada alta (de noviembre a junio), es una gran experiencia para los viajeros.

Principales destinos a visitar: Avistamiento de ballenas y Arco de Cabo San Lucas

La Paz

La capital de Baja California Sur tiene un tesoro natural: el mar de Cortés. Esta zona no está tan explotada turísticamente como otras del país, por lo que es muy agradable visitarla y resulta fácil encontrar alojamiento y cupo dentro de las actividades si te decides a visitarla a última hora. Prepara tu ropa de playa y explora un nuevo destino de México.

Principales destinos a visitar: Balandra e Isla Espíritu Santo

Puerto Escondido

Si tienes ganas de mar, nunca es tarde para armar una mochila rápida y escaparte en el último momento de tus vacaciones hacia la costa del Pacífico. Entre todos los destinos que ofrece esta zona de México, Puerto Escondido es una buena opción ya que tiene vuelos de bajo costo que podrás comprar a última hora sin pagar un precio excesivo.

Principales destinos a visitar: Tour por sus playas

Chetumal

A pesar de ser la capital de Quintana Roo, en los viajes por este estado, Chetumal muchas veces pasa desapercibido y no entra en la lista de los viajeros. Este pueblito, frontera con Belice, puede ser el destino ideal para esos días libres que te quedan durante el final o el inicio del año. Aún estás a tiempo de armar tu maleta y disfrutar de unos días de buen clima en el Caribe mexicano.

Principales destinos a visitar: Zonas arqueológicas de Kohunlich y Dzibanché

Santa María Huatulco

¿Tienes unos días libres en enero y todavía no te decides si viajar o no? Te animamos a seguir conociendo México con un destino perfecto para esta época del año para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo: Santa María Huatulco. Además de que el clima en enero es perfecto, no tendrás que agobiarte con los típicos papeleos de viajes internacionales. Cualquier excusa es buena para terminar o empezar el año viajando, ¿no crees?

Principales destinos a visitar: Viajar en bote de Santa Cruz a La Entrega y comer ostras frescas.

