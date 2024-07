Fisiofy CDMX, una alternativa para aliviar el dolor lumbar

Una de las afecciones más comunes en México y en el mundo es el dolor de espalda en la zona lumbar, que padecen personas de todas las edades. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de las principales causas de consulta y tan es así que lo considera un problema de salud pública internacional.

Para tratar estos casos existen diversas alternativas, una de ellas es la terapia innovadora de descompresión Lumbar DRX-9000, la cual se realiza en una máquina especializada que no es invasiva para los pacientes, quienes logran eliminar el dolor sin tener que recurrir a la cirugía y recuperar su calidad de vida.

A la Ciudad de México llegó esta efectiva terapia con Fisiofy CDMX, una clínica que implementó esta tecnología en la capital del país de una manera más accesible a la gente.

Los emprendedores al frente de la clínica para la espalda. Foto: Omar Avalos, La Razón

Rebeca Sofía Treviño Galván, Sergio Andrik Martin Blanco y Javier Guaida Diep son los socios de Fisiofy CDMX y se unieron para realizar este proyecto, luego de que el papá de Rebeca Treviño viviera en carne propia el dolor de hernias en la espalda baja, hasta que descubrió este tratamiento en Estados Unidos y ya no tuvo que recurrir a la operación.

Así que tras esta experiencia los tres jóvenes emprendedores se unieron para traer esta terapia y poder ayudar a la gente a aliviar el dolor. “Investigamos cómo estaba en México esta tecnología y pues casi no hay. Hay muy pocas máquinas aquí, sólo en hospitales y la accesibilidad a los pacientes no es tanta. Entonces nos juntamos los tres y dijimos que lo queríamos hacer nosotros”, explicó Rebeca Treviño, en entrevista con La Razón.

Los padecimientos que se atienden con la máquina de descompresión Lumbar DRX-9000 son hernia lumbar, abombamiento discal, canal lumbar estrecho, dolor lumbar de más de cuatro meses de evolución y dolor crónico, explicó la especialista de Fisiofy CDMX Jessica Camacho.

Máquina de descompresión lumbar DRX-9000. Foto: Omar Avalos, La Razón

Sin embargo, la afección que más tratan en la clínica son las hernias, las cuales se desarrollan porque en medio de dos vértebras hay un disco intervertebral y en éste último se hace un abultamiento que choca con el nervio y eso es lo que provoca el dolor. Y lo que hace la máquina es “estirar (las vértebras) para que el disco intervertebral respire y le lleguen todos los nutrientes que necesita para liberar el peso que hace que moleste al nervio y al paciente”, mencionó Treviño Galván.

Es un tratamiento no invasivo y no doloroso, entonces no provoca ningún daño, por lo que la mayoría de la gente es candidata a recibirlo, excepto si han tenido cirugías en las que les pusieron placas o tornillos, también se recomienda que sea a partir de los 18 años en adelante.

Sergio Andrik Martin Blanco relató que reciben una gran variedad de clientes, desde jóvenes, adultos mayores y hasta estrellas del deporte. “Hemos tenido clientes variados, chavos que tienen hernias que les gusta hacer deporte, así como señores grandes que sí han ido mejorando. Nos vino a visitar Carlos Hermosillo, probó la máquina y le gustó mucho”, dijo a La Razón.

Cada sesión dura 60 minutos y se realizan entre 15 y 25. Foto: Omar Avalos, La Razón

El paciente es valorado y se recomienda que lleve su imagenología para darle un tratamiento específico en la zona en la que tiene la lesión. Las sesiones duran aproximadamente una hora y para que el tratamiento sea efectivo se deben realizar entre 15 y 25, dependiendo del padecimiento.

“El tratamiento se acompaña, la mayoría de las veces, de estiramientos o de ejercicios específicos para esa lesión y también se acompaña con terapias de electroestimulación, se recomienda que se eviten ejercicios o movimientos de alto impacto para que la recuperación sea más efectiva”, explicó a La Razón Javier Guaida.

Para asistir a la consulta se sugiere agendar y los pacientes pueden contactar a la clínica a través de sus redes sociales Fisiofy CDMX o en WhatsApp 5558016153.

Así puedes contactar a Fisiofy CDMX

Instagram: @fisiofycdmx

Facebook: Fisiofy CDMX

WhatsApp: 5558016153.

Página web: https://www.fisiofymx.com/