Hisense quiere convertirse en el vendedor #1 de tv’s en mÉxico

Durante 13 años, Hisense se ha dedicado a llevar tecnología a los hogares mexicanos, labor que día a día se hace con pasión y con el compromiso de poder acercar tecnología premium a precios competitivos al mercado nacional, aseguró Antonio Hidalgo, director general de la firma en México.

En entrevista con La Razón explicó que debido a la pasión y a valores como la democratización tecnológica que son insignia de Hisense, hoy en día, sus pantallas son las segundas más vendidas en el mercado y esperan que para los siguientes cinco años se posicionen en la primera posición entre las preferencias de los mexicanos.

“Esto muestra la confianza que el consumidor ha depositado en nuestra propuesta de valor y en nuestros productos para poder solucionar necesidades en su día a día”, destacó Antonio Hidalgo.

En los siguientes cinco años, dijo, planean crecer su facturación en el mercado mexicano al triple, a través del robustecimiento de su portafolio de productos, sus alianzas con grandes marcas de deporte y entretenimiento como la EURO 2024, The Walt Disney Company México y NBA México; además de llegar a gamas de precio que antes no habían podido alcanzar y con mayor inversión en las plantas de fabricación local ubicadas en Monterrey, Nuevo León y Rosarito, Baja California.

“Estamos en camino de volvernos una marca centenaria, siempre con la confianza del consumidor y es un camino muy largo; sin embargo, para nosotros esto tiene una guía que no ha cambiado después de 55 años, así que tengan por seguro que tampoco cambiará en los siguientes 55 años; esta guía de llevar emociones, pasiones y sentimientos a todos los consumidores a través de democratizar la tecnología”, destacó.

¿Con el plan de crecimiento que buscan, planean invertir más en sus plantas? México revierte una prioridad estratégica de inversión muy alta para nuestra casa matriz; fuera de China sólo existen dos países que tienen dos o más plantas, uno es Sudáfrica y el otro es México. Las plantas en México y el Centro de Investigación y Desarrollo que existe en Atlanta, Estados Unidos, producen productos desde Canadá hasta la Patagonia, el objetivo principal de estas plantas es surtir al continente, desarrollar productos. Sí, por supuesto, planeamos seguir invirtiendo, creciendo no sólo a nivel producción; planeamos seguir invirtiendo en nuestra marca, junto con nuestros socios comerciales para llevar el producto a manos del consumidor.

¿Además de sus alianzas, de qué otra manera planean cumplir sus objetivos de crecimiento? Nos basamos en cuatro pilares, uno de ellos es nuestro portafolio de productos, cada vez ampliarlo más para servir a un mayor número de consumidores, también de nuestras alianzas estratégicas con otras marcas que en conjunto hacen sentido publicitarse, pero también con nuestros socios comerciales, los clientes, o sea, las cadenas de autoservicio, departamentales, por supuesto la alianza estratégica es muy relevante. Hablamos también de construir nuestra marca, sin lugar a dudas sin la construcción de marca, los resultados no van a suceder y el acercarnos a puntos de pasión del consumidor mexicano, como el futbol, o como los videojuegos, nos están acercando a la mente y al corazón del mexicano; entonces son diferentes pilares en los que estamos basando el crecimiento y no tenemos duda que si seguimos siendo humildes, escuchando al consumidor, tomando la retroalimentación de nuestros socios comerciales y acercándonos a los creadores de contenido, no tengo duda, que vamos a lograr el objetivo tan ambicioso que tenemos.

¿Por qué la pasión es el principal valor que define a Hisense? Al final del día si tú te analizas como consumidor, consumes productos que necesitas y consumes productos que te apasionan, la mayor relación que puede tener un consumidor con una marca, es una relación de pasión en donde el consumidor es apasionado de la marca, de los beneficios que la marca le trae a la vida, porque en ese momento, el consumidor verdaderamente se vuelve leal a nuestros productos, la pasión es la forma más sustentable de construir la marca a largo plazo y es un es una gran forma de poder acercarse a ese consumidor. Creemos firmemente que son los eslabones de una cadena a largo plazo y los pilares de una construcción de marca a muchos años.

¿Cómo han sido estos 13 años para Hisense en México? Nos sentimos absolutamente honrados de la preferencia que el consumidor mexicano nos ha vertido, puedo decir con muchísimo orgullo que en sólo 13 años de haber abierto operaciones en México ya somos la marca número dos en televisores en México, tenemos el refri más vendido en el país, con sólo 13 años ya tenemos dos plantas de producción. Este crecimiento es gracias a nuestros socios comerciales estratégicos, tanto los que nos ayudan a poner en manos del consumidor el producto, como los que nos ayudan en contenido. Ha sido un camino bien interesante, lleno de satisfacciones, lleno de retos, pero que siempre nos ha llevado a mejorar, porque el consumidor mexicano cada día y cada año es más conocedor de tecnología.