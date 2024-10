Horóscopo de HOY 4 de octubre, ¿qué le depara a mi signo zodiacal este viernes?

Por fin llegó el fin de semana, así que serán días de descanso y reflexión para la mayoría de los signos zodiacales. Después de que un Eclipse Solar provocó inquietud en la mayoría de las personas, es momento de descansar, de darle un poco de tranquilidad al cuerpo, pero sobre todo a nuestra alma. Así, que prepárate a conocer los horóscopos de hoy viernes 4 de octubre, porque el amor, el dinero, el trabajo y la suerte aún habita en muchos seres.

Aries: Sigues con una buena racha en el trabajo y la fortuna, ante esto es importante que aclares tus objetivos para que puedas emprender un negocio y pueda ser fructífero. En el amor, los ánimos no amanecieron del todo bien, pero recuerda que tener una pareja requiere de compromiso, por lo tanto es momento de que le des tiempo a tu persona favorita.

Tauro: Está bien que te des mucho amor, pero también no seas egoísta. Una cosa es que te apapaches, y otra que ignores por completo a tu pareja. Así, que evita hacerle malos comentarios, porque puedes herirla, y después pagarás las consecuencias de tus actos. Además, cuida tus finanzas, tal vez se te presente un gasto imprevisto.

Géminis: Es momento de fortalecer lazos con tu pareja, hagan planes a fututo, organicen un viaje, y hasta planeen el inicio de un negocio, porque definitivamente a ti te irá muy bien en el dinero. En tu trabajo, te encuentras en un momento único, sigue esforzándote, pero no dejes a un lado el descanso, también lo necesitas.

Cáncer: Es momento de ahorrar, porque más adelante lo vas a necesitar, quizá ahora pienses que todo marcha bien con tus finanzas, pero recuerda que los imprevistos también se hacen presentes. Además, es momento de cambiar algunos hábitos, realiza alguna actividad física, te hará sentir mejor.

Leo: Come bien, porque en este día o quizá en los próximos no te sentirás de lo mejor, pero todo se debe a tus malos hábitos. En el trabajo te encuentras estable, pero puedes esforzarte un poco más. Tu mente ahora no está del todo bien, pero recuerda que la tranquilidad es parte del proceso, verás que la vida te volverá a sorprender.

Virgo: Aún no haces caso, y tu forma de ser tan testaruda te está llevando al borde de terminar con tu relación, y si gran parte de la culpa es tuya, sigues sin escuchar, no quieres cambiar, pero si no quieres perder a la persona que te ama, es momento de que hagas caso a las recomendaciones de ayer, y de hoy, ¡se un poco más flexible!

Libra: Sí, es verdad que tu naturaleza es ser encantador, tu pareja ama eso de ti y por ello te consiente mucho, pero eso no significa que el no tenga que recibir amor, así que es momento de demostrarle todo lo que sientes. En cuestiones de dinero, te encuentras muy bien, sin embargo si quieres que tu fortuna sea prospera debes de ahorrar.

Escorpio: Eres muy reservado, pero eso no significa que no puedas abrirte al amor, los astros están de tu lado para encontrar a la persona indicada, y si tienes pareja, lo ideal sería hacer cosas para fortalecer su relación. En el trabajo eres de los mejores, pero últimamente no te abres para prender algo nuevo, recuerda que siempre es importante conocer nuevas ideas para el crecimiento profesional.

Sagitario: La fortuna sigue persiguiéndote, por ello debes hacer algo para que tu dinero crezca, ya no basta con solo ahorrar, debes hacer lo posible por invertir o iniciar un proyecto que mejore tus finanzas. En el amor estás en un punto estable, pero alimenta tu relación con mucha ternura.

Capricornio: Eres muy afortunado, porque a pesar de tus malos ratos, tienes a muchas personas a tu alrededor que te aman, pero definitivamente, debes corresponderles, no importa si es en el amor, en la amistad o en lo familiar, hazle saber a la gente que los quieres.

Acuario: A pesar de que tus días son buenos, debes de alejarte de gente que no te está aportado nada. Tienes una amistad de años que no quieres soltar, pero ya no está haciendo bien, libérate, los cambios son necesarios para el progreso.

Piscis: Sigues con una racha económica bastante estable, así que sigue trabajando como hasta el día de hoy, porque tus ingresos seguirán a la creciente. En tu trabajo tus jefes te están mirando para subir de puesto, pero todavía no se deciden por tu timidez, es momento de enseñarles lo extrovertido que puedes ser.