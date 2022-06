Looks para lucir radiante este verano 2022

El verano es una de las estaciones más esperadas del año para lucir los mejores outfits que llenan de color el street style este 2022. Los vibrantes serán los protagonistas en las prendas atrevidas y minimalistas.

Una de las tendencias que vuelve con mayor fuerza después de 20 años son los pantalones acampanados que gracias a su comodidad son una de las prendas favoritas, además de darle un toque retro a los looks. Ofrecen una gran variedad de combinaciones.

Sin duda, las propuestas veraniegas más arriesgadas son las prendas de cut out con aberturas estratégicas que buscan resaltar la figura, así como la tendencia de color block, en la cual se apuesta por combinar dos o más colores llamativos e intensos en un mismo look.

Y finalmente, los clásicos nunca pasan de moda, ya que las gabardinas, aunque son una prenda básica que nunca falta en los guardarropas, son las mejores aliadas del verano, debido a los constantes cambios de temperatura que hay en esta época del año, ya que no sólo protegen del clima, sino que le dan un toque chic a los atuendos.

1. Cut out. Para darle ese toque fresco a los atuendos, se mantiene la tendencia de cut out, la cual se refiere a que en las prendas como tops, vestidos, pantalones y hasta trajes de baño cuentan con cortes estratégicos que generan aberturas y le dan un toque distinto al diseño y que favorecen puntos de la silueta. Se espera que en este verano haya piezas con cut out más atrevidas que en temporadas anteriores.

Color block Foto: Especial

2. Color block. En esta temporada no podían faltar los tonos vibrantes en prendas minimalistas y arriesgadas. Por eso la tendencia color block se apodera del street style, la cual consiste en combinar varios colores llamativos en un mismo look para dar como resultado conjuntos más vistosos. Puedes lucir un atuendo con prendas rosas y azules; amarillas con morado o rosa; naranja con verde, entre otras más y así lograr un outfit auténtico.

Total look rosa Foto: Especial

3. Total look rosa. El color rosa es un tono vibrante que no debe faltar en los atuendos de esta temporada, ya que es alegre, llamativo y da un toque femenino a los looks. Se puede lograr un atuendo completamente rosa con distintas piezas, ya sea en falda, vestido, pantalón o incluso shorts.

Gabardinas

4. Gabardinas. El verano es una época en la que hay cambios drásticos de temperatura con días de lluvia y otros de calor. La gabardina es la prenda perfecta para hacer frente al clima veraniego, ya que es una pieza básica, chic, sofisticada y que realza cualquier outfit, pues se puede llevar con vestido, pantalón, falda y además te puede proteger de la lluvia y al look le puedes añadir tu paraguas favorito para armar una vestimenta impecable, que además te hará lucir muy elegante. Seguro llamarás la atención.

Vuelven los Pantalones acampanados Foto: Especial

5. Vuelven los Pantalones acampanados. En esta temporada de Verano 2022 regresan estas prendas que fueron un hit en los inicios del 2000. Atrás quedaron los entallados skinny jeans para dar paso a esta vestimenta que es muy versátil y cómoda por lo que puede mezclarse con distintas piezas para lograr un look diferente. Se puede combinar con unas sandalias de tira, un crop top, blazer o hasta se puede crear un atuendo monocromático en blanco.

Conjuntos de crop top y falda Foto: Especial

6. Conjuntos de crop top y falda. Los conjuntos de dos piezas fueron unos de los favoritos del verano pasado; sin embargo, en esta ocasión también serán de los atuendos destacados, ahora se verán más en crop top y falda con distintos diseños ya sea con rayas, estampados florales, entre otros. Se trata de prendas ideales para disfrutar de los cálidos días de verano.