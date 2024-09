Maquillaje demure, la tendencia viral que es perfecta para un look elegante y sofisticado

Dile adiós al maquillaje sobrecargado y lleno de colores, pues la nueva tendencia en redes sociales es el apodado 'maquillaje demure'. Se trata de un estilo recatado y sutil cuya intención es dejar clara la formalidad de tu persona. Te contamos de dónde viene la tendencia y cómo aplicarla.

¿Qué es 'demure'?

'Demure' es una palabra en inglés que ha cobrado popularidad recientemente y significa 'recatado'. Todo nació con un video de TikTok en el que una mujer trans hablaba de como hizo su maquillaje para el trabajo "very demure, very mindful" (muy recatado, muy consicente), un audio que se volvió viral rápidamente en la red social.

La joven de Chicago llamada en TikTok @joolieaniie explica "no luzco como payaso cuando voy a trabajar, soy muy consciente de que voy al trabajo, ¿ves cómo me veo presentable?". Así, marca una nueva tendencia en estética que gira en torno a ser recatada, modesta y consciente.

te puede interesar Las 3 técnicas de maquillaje para aplicar rubor en otoño 2024

El clean girl look es precursor de esta estética, donde ahora el sarcasmo pone en la mesa el aspecto de lo atento y recatado. Fue el elenco de Emily in Paris durante la premiere de la última temporada que hizo eco del tema, viralizando así a la nueva tendencia.

Maquillaje demure, ¿Cómo hacerlo paso a paso?

El maquillaje demure no es más que un maquillaje natural y de aspecto recatado, por lo que se promueven los tonos terrosos, rosados y nude, así como las fórmulas ligeras. En ese sentido, te recomendamos utilizar bases con poca cobertura y no excederse con los productos que uses.

Busca también utilizar el aspecto de los productos glossy y di adiós al acabado mate. Además, intenta no utilizar demasiado en los ojos, pues lo mejor será lucir un delineado sencillo o unas sombras discretas.

Guíate con el menos es más y sigue estos sencillos pasos:

Prepara tu piel con productos pata el cuidado diario, como un bloqueador solar con color que es ideal para lograr un acabado muy natural. De otro modo, puedes utilizar una BB o CC cream. Uno de los factores más importantes son las cejas. Elige algún gel voluminizador que las hará lucir rellenas al instante y péinalas de manera natural. Evita colocarte cantidades exageradas de blush, pues en esta estética lo mejor es solo aplicar lo suficiente para lucir levemente ruborizada. Aplica mascara de pestañas con volumen para hacer resaltar tus ojos de manera natural. Elige un labial glossy para darle el toque final muy demure.​

Recuerda que la base del maquillaje demure es no excederse. Menos es más. De este modo, tendrás dominada esta nueva tendencia de redes sociales.