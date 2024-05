“Mazda, una marca con onda, filosofía y valores”

Durante el año fiscal 2023 que concluyó en marzo, Mazda registró sólidos resultados financieros. Miguel Barbeyto, presidente de la firma japonesa en México, destacó que las ventas anuales presentaron un incremento de 14 por ciento con más de un millón 240 mil unidades colocadas, mientras que en México ese aumento alcanzó 54 por ciento anual.

El secreto de este sólido desempeño, a decir de Barbeyto, se atribuyen a muchos factores; sin embargo, los más importantes están relacionados con la calidad y características de sus camionetas más icónicas como la Mazda CX 30, producida en su planta de Salamanca, Guanajuato; pero también al esfuerzo que como equipo realizan.

En entrevista con La Razón, el CEO de Mazda México, refiere que como compañía han puesto “un granito de arena” para traer lo mejor de sus productos al mercado mexicano, un mercado que ha madurado y se ha convertido en uno de los más pujantes para la marca.

De forma personal, ahonda Barbeyto, se siente muy orgulloso de representar a la armadora en México, una empresa a la que se sumó desde hace más de 20 años. “Ver todo ese crecimiento me llena de orgullo. El trabajo que se ha hecho en el país, no es sólo mío, es de toda la gente que trabajamos en el corporativo, los que trabajamos en nuestra planta de Salamanca”.

¿Cómo cerró Mazda el año fiscal 2023? Cerramos muy bien. Nuestro ejercicio fiscal terminó el 31 de marzo y en volumen de ventas la compañía creció año contra año 14 por ciento con un millón 240 mil unidades en el mundo; lo interesante de todo esto es que la región de Norteamérica fue la que más creció y en particular a México y Estados Unidos les fue muy bien.

Estados Unidos creció 25 por ciento y México creció 54 por ciento, fueron dos países que aportaron muchísimo para el crecimiento de Mazda Motor Corporation, esto aunado a las plantas de manufactura que tenemos en Huntsville, en Alabama, y en Salamanca, Guanajuato, obviamente también ayudaron a ese crecimiento en volumen de ventas, porque la planta de Huntsville creció 74 por ciento de producción anual y la de Salamanca 24 por ciento; es decir, los números son positivos.

En utilidad operativa a nivel global fue de 2 billones de dólares, la verdad es que resultados récord en la historia de los 104 años que lleva la compañía. Es el mejor resultado que se ha tenido.

¿A qué se le atribuye este crecimiento tan importante en México? A muchos aspectos. Uno es al Mazda CX 30, nuestro producto estrella, tuvimos un buen volumen de ventas de esa camioneta, la cual producimos en Salamanca, Guanajuato, pero sobre todo en nuevos productos y lanzamientos que tuvimos el año pasado, como la CX 50 que es una camioneta nueva que no existía y que se produce en Alabama y esto fue lo que nos dio ese incremental de volumen, y las X90 que es una camioneta nueva también que se produce en Japón y se lanzó el año pasado. Estos productos nos ayudó a crecer en volumen de ventas y en rentabilidad.

¿Qué propuestas de productos tienen contemplado lanzar próximamente? El próximo año, para ser exactos vamos a estar lanzando dos versiones de las X 90 y de las X 70 es una camioneta que estamos por lanzar en dos plantas, pero bueno, el próximo año vamos a tener estas dos versiones enchufable y esto obviamente va a ser punta de lanza para la marca en el país. Hoy ya se ofrecen este tipo de tecnologías en Estados Unidos y la verdad es que bueno, muy contentos de poder seguir contribuyendo con el medioambiente.

¿Cómo ve Mazda la llegada de los competidores chinos? Nosotros lo vemos bastante bien, porque la competencia es bienvenida, nos ayuda a salirnos de nuestra zona de confort y lejos de preocuparme nos hace ocuparnos con planes, no nada más de producto, porque todos tenemos más o menos lo mismo, sino de presupuestos y necesidades.

Nos obliga a seguir ofreciendo productos con un gran diseño, con el mejor manejo y la posventa, todo el tema relacionado con refacciones, que cuando hay que aplicar garantías se apliquen bien al vehículo todo eso que puede tener el cliente a su alcance. Ahí es donde realmente se está trabajando en Mazda para hacer frente, no nada más a la llegada de los nuevos vehículos, sino hacer frente de todos los competidores que hoy existen en el mercado.

¿Qué ha significado para usted representar esta marca? Me siento muy orgulloso. Estoy en la compañía desde que lanzamos la marca y he visto esa evolución desde un inicio; por ejemplo, en el primer año la marca vendió 750 vehículos y el año pasado vendimos 76 mil. Éramos siete personas en ese momento; y ahorita somos 10 mil personas; teníamos cinco distribuidores y hoy tenemos 71; no había una planta de manufactura y hoy hay una planta de manufactura.

La verdad es que ver todo ese crecimiento me llena más que de orgullo, el trabajo que se ha hecho en el país no es mío solamente, es de toda la gente que trabaja, todos los que trabajamos en el corporativo, los que trabajamos en nuestra planta de Salamanca, todas las redes de distribuidores, todos hemos puesto un granito de arena y la verdad es que me siento muy orgulloso.

Esta marca, como dicen los jóvenes, es una marca que tiene onda, es una marca que tiene filosofía, que tiene valores, que tiene principios, que tiene una cultura impresionante.

¿Cuál es la fortaleza más importante de Mazda? Sin duda la gente que trabajamos en la compañía es una de nuestras principales fortalezas. Se trata de gente que lo tiene y que da todo, es gente que tiene la camiseta muy bien puesta y lo digo, porque me lo dicen todos nuestros distribuidores, toda la gente; hemos trabajado en otras empresas automotrices y la verdad es que nunca habíamos trabajado con una marca que lo primero de lo que se ocupa es de su gente