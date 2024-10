Esta es la MILLONARIA cantidad que cuestan los relojes de la colección de Cristiano Ronaldo

Hablar de fútbol, es nombrar a uno de los grandes personajes de la actualidad. Cristiano Ronaldo, es uno de los futbolistas más aclamados tanto por niños, jóvenes, y adultos. Su gran dedicación y disciplina han hecho que sea parte de los mejores equipos del mundo, pero no solo, gracias a su esfuerzo, también ha podido costear una vida lujosa.

Anteriormente, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo había hablado sobre su gran colección de bolsos de lujo, pero al parecer no es la única que tiene un gusto costoso. El delantero portugués tiene una gran cantidad invertida en costosos relojes de marca. Cabe resaltar, que algunos han sido regalos por su gran carrera en el mundo futbolístico.

Actual jugador del equipo AI-Nassr Foto: IG / cristiano

¿Cuánto cuestan los relojes de Cristiano Ronaldo?

Entre la colección de relojes que tiene Cristiano Ronaldo, se encuentra uno especial Twin Turbo Furious Baguette, valuado en aproximadamente 1,3 millones de dólares, este lo obtuvo porque Jacob Arabo, propietario y fundador de Jacob & Co. se lo regaló. No obstante, a pesar del precio tan elevado del reloj, el delantero si podía pagar esta cantidad, puesto que de acuerdo a Forbes, su patrimonio neto está valuado en 260 millones de dólares.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo y Jacob & Co., crearon un reloj edición limitada del delantero portugués. Es importante mencionar, que tanto el futbolista como Jacob Arabo han trabajado juntos desde hace más de 20 años, y después de tanto tiempo de colaboración, la empresa estadounidense de joyería y relojes de pulsera de lujo han decidido trabajar juntos para crear una colección de alta gama.

Ante la colaboración que presentará dos diseños especiales, el Flight of CR7 y el Heart of CR7, el jugador del Al-Nassr mostró su entusiasmo a través de redes sociales. "Siempre he soñado con tener mi propia colección de relojes. El Flight of CR7 y el Heart of CR7 están inspirados en algunos de mis momentos más emblemáticos en el terreno de juego. Espero que te gusten tanto como a mí".

Los dos modelos de relojes incluyen poses legendarias de la carrera de Ronaldo. Además, su icónico número 7 no podía faltar, por lo cual en estos se presenta grabado en oro en el fondo de un cristal de zafiro. Ala vez, han incrustado en un lateral del diseño la firma del futbolista con su logo CR7.

El precio de los Flight of CR7 y el Heart of CR7 tienen un precio aproximado entre 29,000 y 160,000 dólares. Por otro lado, solo se fabricaron 999 piezas de esta edición limitada.