Orgullo LGBT+: 5 ideas de diseños de uñas arcoíris para el Pride 2024

Estamos a mitad del mes del Orgullo LGBT+, dónde se celebra con mayor intensidad la diversidad sexual y de identidad que existe alrededor del mundo. Es por ello que muchos desean celebrar el con diversos elementos y formas de expresión.

Por supuesto, las uñas no solamente son un accesorio, sino una manera de expresarte y mostrar aquello que está en tu corazón. Por ese motivo, en este mes del Orgullo LGBT+, puedes aprovechar para hacer lucir los colores del arcoiris y así, acompañar en esta celebración por un mundo más diverso y sin prejuicios.

Te mostramos algunas ideas de diseños de uñas para que luzcas las manos más coloridas y celebres el Pride 2024 con mucho estilo.

Diseños de uñas para el Pride 2024

No es un secreto para nadie que el arcoiris representa a la comunidad LGBT+, motivo por el cual te enseñaremos principalmente diseños con los siete colores de la misma. Sin embargo, si deseas lucir los colores de la bandera con la identidad o sexualidad con la que te identificas, bien puedes adecuar alguno de estos diseños con los colores representativos.

También recuerda que lo que importa aquí es la expresión de tu personalidad, por lo que no importa si deseas que tus uñas sean ovaladas, tipo coffin, stiletto o cualquier otro estilo.

Wavy nails

Quizás hacer que el arcoiris tenga una forma de línea no recta es lo más común al pensar en un diseño de uñas para el mes del Orgullo; sin embargo, esto es solo porque luce lindísimo. Hay muchas variaciones y diseños que puedes agregar con este estilo, incluyendo quizás patrones blancos y negros o creando corazones en las puntas de las uñas.

Uñas para el Pride 2024 Pinterest

Con glitter

El glitter hace todo mejor y es ideal para el Pride 2024, pues ayuda a brillar como se debe en la manicura. Puedes hacer toda la uña en un degradado de colores o quizás algo más pequeño.

Manicura francesa

Si eres un poco más discreta y prefieres que tus uñas no resalten tanto, puedes elegir manicura francesa con los diferentes colores del arcoiris. Sabemos que este es el estilo de cajón que nunca pasa de moda y al agregarle los diferentes colores, le das un look alternativo que queda muy bien y no es demasiado alocado.

Diseños de uñas para el Pride 2024. Pinterest

Aura nails de colores

Una de las tendencias más fuertes de este 2024 son las aura nails. Son bastante sencillas de hacer y lo mejor es que lucen delicadas y más elaboradas, a pesar de ser en realidad bastante sencillas. Puedes utilizar los colores del arcoiris o de la bandera que te representa en las diferentes uñas y el resultado será hermoso.

Diseños de uñas para el Pride 2024 Pinterest

Metálicos

Si por el contrario, deseas algo muy llamativo, pero no te convence el arcoíris ni algo demasiado elaborado, los colores metálicos pueden ser tu salvación. Serán ideales para disfrutar de una noche de Pride este 2024 con unas uñas de impacto.