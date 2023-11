Pasa este invierno con los mejores outfits

El invierno está por comenzar, faltan muy pocos días para el solsticio; pero las bajas temperaturas ya se apoderaron del clima, por lo que es momento de sacar las prendas más abrigadoras para crear los mejores looks.

En esta temporada hay piezas clave que además de proteger del frío se pueden utilizar para outfits cómodos y chic.

En el invierno predomina la ropa en color rojo vibrante, así como las tonalidades metálicas en plateado y dorado, que ayudan a realzar el atuendo, pero los colores neutros también se apoderan de las tendencias, pues abundan las piezas en blanco, beige y negro.

Una de las prendas que no pueden faltar en el guardarropa para el frío es el abrigo largo tradicional, que generalmente se usa en color camel y negro, con doble botonadura y solapa ancha. Es ideal para combinarlo con ropa de vestir o con un estilo mucho más informal, ya que se puede llevar tanto con un vestido o un traje, así como con pantalones relajados, incluso pants y sudaderas.

Los abrigos y gorros son indispensables en esta época. Foto: Especial

Las chamarras tipo piel realzan tu look. Foto: Especial

En esta temporada también los suéteres over size son los favoritos, ya que vienen con diversos estampados como animal print, rombos, cuadros y rayas, entre muchos más. Éstos pueden ser de algodón, lana o cashmere. Se pueden combinar con pantalones o faldas y realzar el look con algunos accesorios como collares o aretes.

Otra opción para protegerse del frío y lucir con mucho estilo son las prendas de peluche, que cada año regresan para el invierno, ya que son piezas abrigadoras y le dan un toque distintivo a los outfits, además de que brindan calor son muy cómodos. Destacan porque pueden ser de estampados o colores llamativos para usar con looks elegantes y con atuendos casuales. Como tip se recomienda utilizar un abrigo de peluche y combinarlo con unos botines del mismo color.

Las tiendas de ropa también ya se llenaron de chamarras estilo biker, pero con la peculiaridad de que tienen un forro tipo piel de borrego para transformar esta prenda para el invierno y seguirla haciendo funcional para llevarla en las bajas temperaturas y tener un look chic. Estas chaquetas de temporada tienen la peculiaridad de que salieron en un corte over size, por lo que permite usar más capas de ropa abajo en caso de que el frío sea muy intenso.

Para los días de menos frío se recomienda este tipo de suéter. Foto: Especial

La boinas y chalecos no pueden faltar en el armario. Foto: Especial

Para complementar, los pants están de regreso, se pueden armar looks cómodos, monocromáticos y, sobre todo, que resguarden la piel del frío.

En cuanto al calzado, las botas son las más básicas de la temporada, las que nunca deben faltar. Unas de las más codiciadas son las over the knee, es decir, las que llegan arriba de la rodilla. Se pueden llevar planas para looks casuales o con un tacón de plataforma o de aguja para estilizar los atuendos y lucir outfits más elegantes.

Otras botas que no deben faltar son las de gamuza, son básicas del invierno para combinarlas con jeans. También están en tendencia las que son acolchadas, las cuales son muy calientitas y sirven para un estilo mucho más desenfadado y casual.

Finalmente, los accesorios no deben faltar, por lo que una bufanda con un estampado de rayas o tejida es perfecta para cuidar del frío y verte espectacular. Para la cabeza se puede usar un sombrero o cachucha de lana.