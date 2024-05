Pokemon Go, el primer juego de la franquicia en español latino

Es que esto se va a descontrolar, te lo advertimos. Desde hace dos años se armó toda una campaña para que The Pokémon Company haga adaptaciones de sus juegos con el español latino y no limitarse a escucharlos con el castellano, ese que a veces nos causaba curiosidad en las películas dobladas por españoles. Eso ya no sucederá más.

Las plegarias de los seguidores de Pokémon fueron escuchadas y dos años después, Pokémon GO se convierte en el primer juego de la franquicia con textos en español latino de forma oficial. Si bien el anuncio se hizo en el marco de la Comic Con Experience, la CCXP, realizada en la Ciudad de México, Niantic, la empresa desarrolladora de software responsable de Pokémon, informó que realizarán una celebración para este lanzamiento, que incluye diversas recompensas para los jugadores.

El festejo de Niantic y The Pokémon Company consta de diversas actividades en las que los entrenadores encontrarán Pokemones especiales y premios exclusivos.

Un evento especial. Para este evento de lanzamiento, podrás participar en investigaciones de campo en las que tendrás que completar tareas de pesquisas que otorgarán encuentros con Pokemones como Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Habrá también tareas que otorgarán Megaenergía para Mega Venusaur, Mega Charizard y caramelos para estos Pokémon.

Pokémon GO en español latino está disponible en iOS, Android y Galaxy Store. Foto: Especial

Ofrecerán investigaciones temporales a los entrenadores para que ganen distintos objetos extraños como Fragmentos Estrella, Superincubadoras y Caramelos Raros y si corres con suerte, hasta te puedes encontrar un Pokémon Brillante. Todo aderezado con lo mejor del lanzamiento: tenerlo en español latino.

Pokémon GO tendrá desde la terminología específica para la región de Latinoamérica en la que se juegue, además de los nombres de objetos y movimientos adaptados a nuestro español, con el objetivo de darte las herramientas para que te sientas cómodo al jugar, que percibas la experiencia mucho más cercana y que no te sea difícil entender ciertos términos que son mucho más europeos.

Packs por tiempo limitado. Tanto Niantic como The Pokémon Company, anunciaron que los jugadores también tendrán oportunidad de adquirir Packs, aunque éstos se otorgarán por tiempo limitado en la tienda del juego, en donde habrá descuentos exclusivos en los artículos que son necesarios para tu aventura Pokémon en español latino.

Una noticia más: todos los entrenadores Pokémon de América Latina recibirán como recompensas el doble de corazones para tu Pokémon compañero, además de que la duración de tu incienso se duplicará y, lo mejor: tendrás una sorpresa diaria al tomar un Foto GO.

Lo más padre de todo esto, es que es para cualquier persona, tanto para aquellos que están comenzando su viaje como para aquellos que son entrenadores veteranos con una larga experiencia en Pokemones. ¡La aventura es para todos!