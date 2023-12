¿No sabes qué usar en tu posada navideña? Aquí te damos algunas opciones para lucir fantástica

Este fin de año, con la llegada de las fiestas y el frio, encontrar qué lucir puede resultar complicado; sin embargo, resulta que podemos encontrar atuendos que nos hagan lucir espectacular sin dejar a un lado la comodidad. Aquí, te dejamos algunas ideas sobre los mejores outfits para esta temporada.

Si bien las tendencias cada fin de año se dirigen al brillo y glamour, también es importante lucir cómoda y sobre todo, no congelarte con las altas temperaturas que toman por asalto a la Ciudad de México últimamente y nos hacen buscar la ropa más abrigadora.

Los mejores outfits para temporada de posadas

¿Faldas o vestidos?

Aunque no lo creas, ¡puedes utilizar vestidos o faldas sin morir de frío! La opción ideal para ello es buscar medias calentitas, hay muchas opciones en línea y tiendas, desde las térmicas, hasta las afelpadas, las cuales son un salvavidas para no perder el estilo en esta temporada. Si no te convence esta opción, una falda larga podría ayudar a reducir un poco la sensación de frío en las piernas, así como utilizar botas largas si la falda va por arriba de tus rodillas.

Si tu posada es en un ambiente cerrado y más formal, puedes aventurarte a usar un vestido o una falda sin medias, las lentejuelas siempre lucen bien en esta temporada.

Así de lindo puede lucir una falda con medias Especial

Las faldas largas y llamativas pueden aportar algo muy interesante al look Especial

Los vestidos de lentejuelas siempre funcionan Especial

Con suéter

Para utilizar un suéter calentito y abrigador, un gran tip para evitar lucir sin forma puede ser fajar el suéter, así como utilizar pantalones o faldas sin patrones con la intención de estilizar la figura. Si el evento es más informal, un ugly sweater es la opción ideal para divertirte con figuras e ir cómoda, puedes combinarlo con unos jeans o también, con falda.

Un suéter blanco es un must en tu guardarropa Especial

Un ugly sweater con falda ¡es posible! Especial

Es clásico, un ugly sweater con jeans nunca falla para una reunión casual Especial

Abrigos o sacos

Por último, los abrigos o sacos son grandes opciones para mantenerte abrigada y lucir guapísima en la posada. Un abrigo rojo siempre destacará y elevará el atuendo, mientras que un saco puede ayudarte a convertir tu conjunto de fiesta en algo digno para llevar a un entorno un poco más formal.

Un saco puede formalizar mucho un atuendo Especial

Los abrigos rojos son ideales para la temporada Especial

¿Qué opinas? ¿Usarías alguno de estos estilos navideños?