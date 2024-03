Este 2024 en definitiva menos es más y esto se ha visto reflejado en la alfombra roja de los Premios Oscar de este año, puesto que los artistas han optado por accesorios ligeros y vestidos sencillos, donde en su mayoría se alejó de los patrones para dar pie a la elegancia a través de los tonos monocromáticos.

Al inicio de la alfombra, pudimos ver a varios artistas lucir clásicos trajes y vestidos negros con solo algún detalle en plateado o dorado como accesorio para llevar un estilo al old money hollywoodense. Artistas como Sandra Huller y Rita Moreno no temieron en lucir sus figuras diversas y agregar detalles que las hicieron sobresalir en la antesala de los Premios Oscar. Sin embargo, no cabe duda que el punto en común fue el evitar en su mayoria utilizar accesorios inmensos y por el contrario, eligieron collares delicados y finos.

Tendencia en negro de los Premios Oscar

En definitiva, este año el color negro se robó la alfombra de los Premios Oscar y demostró que es la mejor tendencia de este año y que el público busca poco a poco más drama en la ropa. Los atuendos oscuros podían dividirse en aquellos que se caracterizan por ser bastante sencillos en silueta y los que buscaban añadir un detalle para llamar la atención sin salir de la norma; por ello, holanes y tocados fueron los elegidos para la misión de acompañar el estilo all black.

Los metálicos hicieron contraste en la alfombraa de los Premios Oscar

Quienes decidieron alejarse de la estética clásica con el negro, optaron por los metálicos y particularmente, el plateado, pues en definitiva es una alternativa llamativa y muy en tendencia con este 2024. Por ello, en la alfombra de los Premios Oscar desfilaron actrices como America Ferrera o Anya Taylor Joy un look plateado digno de la estética stargirl que poco a poco ha crecido en la moda.

Los pasteles arrasan con la tendencia

Los colores pasteles son unas de las tendencias más importantes de este año, yo cuando pudo faltar en la pasarela de los Premios Oscar. Artistas como Ariana Grande, Da' Vine Joy Randolph y Emma Stone participaron en esta tendencia al utilizar vestidos con volumen que al mismo tiempo se ajustan en su cuerpo donde lucen inocentes pero seductoras.

