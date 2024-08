Prueban temporizador para los que se duermen

Dormir (o conseguirlo) es una de esas cosas placenteras que no todos los seres humanos pueden llevar a cabo tan fácilmente. Para ello, no es sólo posar la cabeza en la almohada, sino también leer para que comiencen a pesar los ojos o escuchar música con sonidos relajantes para poder conciliarlo.

Conectar YouTube a la televisión para reproducir videos en las noches se ha vuelto una práctica recurrente en aquellas personas que no pueden dormir y sí, YouTube ya se dio cuenta, tanto que echó a andar un temporizador para toda esa gente que se duerme viendo los videos que se suben a esta plataforma.

¿Cómo funciona? YouTube está poniendo a prueba un temporizador que puede ser configurado por los usuarios que vean videos en las noches para poder dormir y así se detenga el video después de registrar inactividad por 10, 15, 30, 45 o 60 minutos. Esta función, por el momento, sólo está disponible para aquellos usuarios de YouTube Premium.

En caso de que los usuarios de este plan de YouTube quieran habilitar esta nueva función, podrán hacerlo desde la aplicación en sus teléfonos móviles, entrando a la configuración y seleccionando la opción “Probar nuevas funciones experimentales”. Ahí se podrá programar el temporizador para saber cuánto tiempo se debe dejar activa la plataforma reproduciendo videos para conciliar el sueño.

El objetivo no es sólo programar los videos para que después de la inactividad no se sigan reproduciendo, sino para que no despierte al usuario el ruido del propio video que se reproduce.