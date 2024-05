El pasado 25 de mayo, dicen los expertos, Júpiter entró en Géminis, algo que se supone haría que todo comenzara a sentirse con mucha energía, sin embargo, será hasta el mes de junio cuando todo esto comience a sentirse en el ambiente, sobre todo en Aries.

Esta energía está patentada por el Venus Star Point y si estás sin saber qué significa esto, no es otra cosa que la conjunción entre Venus y el Sol, que comienzan su alineación el 4 de junio, y si empiezas a experimentar emociones que tengan que ver con la creatividad, el valor y el amor, sí señor, sí señora: estás entrando como un gran Aries al mes de junio.

Si tú naciste entre el 21 de marzo y el 20 de abril, entonces debes saber que eres Aries, un signo de acción rápida que confían mucho en su poder, que no pierde el tiempo pensando en problemas y que el tratar de resolverlos es, precisamente, su manera de accionar. Ahí te va lo que le depara a Aries en junio.

¿Qué le depara a Aries en junio 2024 en la salud, dinero y amor?

Para Aries, el día más afortunado será el 22 de junio, pues vas a tener una necesidad de activarte socialmente. Si eres de esos o esas que van con la bandera de antisocial, deberás saber que esto lo tendrás que superar en este mes, tomando en cuenta que socializar te ayudará a establecer objetivos profesionales. Aquí es en donde le entramos al tema del trabajo, del dinero.

Todo eso que has venido trabajando en estos días, en estas últimas fechas en el ámbito laboral, rendirá frutos en junio, sobre todo en el ámbito monetario, en el económico. Échale ganas, porque llegará un reconocimiento importante y éxito en este rubro. Tu número de la suerte es el 6.

En cuanto al amor, hablemos claro: este es el mejor momento para tener esas conversaciones profundas y sinceras que fortalecerán tu relación durante junio. En caso de que no tengas pareja, entonces debes poner mucha atención porque alguien anda muy cerca y quizá por estar en otros asuntos, no te has dado cuenta.

Durante el mes de junio, Aries estará bastante activo. Pixabay / La Razón.

Fechas importantes para Aries en junio

Será entre el 3 y el 16 de junio cuando te llenes de más información, de ideas, tanto que tengas que ir a toda velocidad en muchas de tus actividades diarias. La Luna Nueva, del 6 de junio te ayudará a tener negociaciones y preparar un lanzamiento que te eleve a las nubes en el trabajo.

El 9 de junio, tenlo muy en cuenta porque Marte llega a Tauro, haciendo de este mes de junio uno lleno de nuevas oportunidades para que hagas crecer tu patrimonio o que, en una de esas, y hasta mejores tu situación financiera.

