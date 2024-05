Quetzi, el videojuego que reinventa a Teotihuacán

No nos digas que no fuiste de los que jugó a la clásica “viborita” en el celular. Este juego era el más recurrente en los primeros celulares, cuando todavía no existía todo eso del Internet y las redes sociales. Podíamos pasar horas entretenidos tratando de hacer que la viborita no chocara con su propio cuerpo, estableciendo más y más récords.

Pues ahora regresa, pero con el objetivo de reinventarlo a través de la leyenda de Quetzalcóatl. Hoy te presentamos “Quetzi”, un juego con el que Pictoline está reviviendo la tradicional “viborita”, con una temática muy colorida y prehispánica, que te divertirá desde tu celular como en antaño.

¿De qué trata Quetzi? Esta adaptación de Pictoline en la que está involucrado también el artista mexicano Raúl Urias y Capital Digital Ventures, trata de la búsqueda de venganza de la Serpiente Emplumada, quien deberá pedir ayuda a los jugadores para que Quetzi recupere su lugar en el Panteón Teotihuacano en un recorrido que dura 18 niveles.

De acuerdo a los creadores, lo que intentan con Quetzi es un juego Arcade que quiere también traspasar las barreras alrededor del mundo, pues está disponible a nivel global y no existe el obstáculo del idioma para jugarlo. Este juego está disponible en Android e iOS y lo mejor de todo es que puedes descargarlo totalmente gratis en cualquiera de tus celulares o tablets.