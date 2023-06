Seguro del hogar, la forma de proteger el patrimonio

Una forma de proteger los bienes patrimoniales es a través de un seguro del hogar, ya que se trata de un mecanismo que ofrece tranquilidad a las personas que lo contratan para cuidar sus casas de alguna eventualidad, como un sismo, un incendio y un robo, entre otras.

La esencia de este producto financiero es resguardar la vivienda, la construcción, pero hay algunos que van más allá, cuya póliza tiene coberturas que salvaguardan el contenido del hogar que pueden ser las pertenencias al interior del inmueble, así como a quienes habitan en ella.

Alejandro García López, director general de Defensa Segura, Abogados de Seguros, explicó que una de las claves para contratar este servicio es que tiene que ser personalizado y de acuerdo a las necesidades de cada persona.

Al comprar una vivienda lo más recomendable es contratar un seguro, tanto para la casa como para los bienes muebles. Foto: Especial

“Los seguros deben de ser a la medida de nuestras necesidades y dependiendo la zona en la que vivamos. Hay algunas áreas en las que el riesgo meteorológico por inundación va a ser muy alto, por ejemplo, en la Ciudad de México el riesgo por sismo va a ser muy alto. Entonces hay que identificar los riesgos que pueden ocurrir en la zona en la que está el inmueble y en función de eso contratar el seguro”, dijo el especialista en entrevista con La Razón.

García López comentó que en la capital del país los seguros más aclamados son por sismo y robo a casa habitación; recientemente cobró popularidad aquel que protege contra erupción volcánica. “Hay bastantes coberturas que dependen de nuestras prioridades y de lo que nosotros queremos proteger y del interés del patrimonio”, indicó.

La gente se sorprendería al darse cuenta

que muchas veces sale más caro asegurar un vehículo que un inmueble. Éste no es seguro que se considere costoso y vale más la pena invertir en proteger un inmueble que un vehículo

Alejandro García López, director general de Defensa Segura, Abogados de Seguros

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) sólo 5.5 por ciento de los hogares en el país está asegurado, en ese sentido, el especialista recomienda ver este producto financiero como una inversión para proteger al propio patrimonio para que se garantice que no se va a perder.

Alejandro García mencionó que entre los seguros más populares está el del auto, así como el de vida y gastos médicos. Asimismo, comentó que el del hogar podría resultar más económico que el de carro.

“El costo va en función de la zona donde se encuentra el inmueble, de las coberturas que deseemos contratar, pero sí puedo decir que no es un seguro tan caro. La gente se sorprendería al darse cuenta que muchas veces sale más caro asegurar un vehículo que un inmueble. Éste no es seguro que se considere costoso y vale más la pena invertir en proteger un inmueble que un vehículo, porque es nuestro patrimonio principal, es el que más trabajo nos cuesta hacer”, señaló.

El 5.5 por ciento de los hogares en el país está asegurado. Foto: Especial

El especialista indicó que cuando se está pagando un crédito hipotecario es cuando más se contrata este tipo de servicio, pero explicó que es importante mantenerlo incluso después de que se liquidó el financiamiento.

Finalmente, hizo un llamado a que también se opte por el del hogar ya que, dijo, ofrece tranquilidad al resguardar las viviendas.

“Vale la pena contratarlos, porque son más los beneficios que le puede dar a la protección de nuestro patrimonio y siempre va haber opciones. No deberían de tener miedo de contratar este tipo de productos… el mejor seguro es el que tienes contratado, el que no se usa, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo”, comentó y añadió que también existen compañías que se dedican a asesorar a los asegurados.